Domínguez ve "inadmisibles" as dúbidas sobre a celebración do Entroido

Para o portavoz municipal do PP, as dúbidas expresadas polo alcalde de Pontevedra sobre a celebración do Entroido son "inadmisibles". Rafa Domínguez mostrou o seu "estupor" ante o feito de que o goberno municipal non poida garantir estas festas.

"Se non é capaz de garantir a celebración dos eventos tradicionais do Entroido, cando só quedan tres semanas para que dea comezo, o que debe facer Lores é dar un paso a un lado e marchar á súa casa", recriminou Domínguez.

O líder da oposición esixiu ao rexedor nacionalista que explique publicamente as razóns polas que manifestou que o entroido pontevedrés está en perigo e cal é o procedemento administrativo que vai adoptar para protexer esta festa.

O dirixente do PP lamentou a "parálise absoluta" na que está sumida o Concello, unha situación á que se chegou, segundo denunciou, por culpa da "mala xestión" do BNG e da "irresponsabilidade" do PSOE por apoiarlles.

Domínguez asegura que o goberno municipal segue mostrando "claros síntomas" de que están nunha situación de "extrema debilidade", o que provoca que estean paralizadas "necesidades absolutamente imprescindibles" para a cidadanía.