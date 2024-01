Luis Bará repetirá como candidato do BNG nas eleccións galegas do 18F

O pontevedrés Luis Bará volverá ser, igual que en 2020, o candidato do BNG por Pontevedra nas próximas eleccións galegas do 18 de febreiro. Os nacionalistas apostan así pola "experiencia" do actual deputado e polo continuísmo na liña trazada polo partido.

E é que non só Bará repetirá como cabeza de cartel, segundo confirmou a formación.

O BNG manterá ás súas números 1 en todas as provincias galegas, con Ana Pontón pola Coruña, Olalla Rodil por Lugo e Noa Presas por Ourense.

Desde o partido subliñan que o resto de persoas que integrarán estas candidaturas repetirán "na súa inmensa maioría", tras o traballo realizado para situarse como referente na oposición.