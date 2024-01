Ecoloxistas piden máis coordinación entre administracións ante o "grave impacto ambiental" da marea de pellets

As organizacións ecoloxistas Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF mostran a súa preocupación pola chegada de millóns de pellets ás costas galega e asturiana e reclaman coordinación entre as administracións na súa resposta ante a vertedura.

Estas entidades citan á Fiscalía de Medio Ambiente para falar do "grave impacto ambiental" e o "potencial perigo para a saúde humana", polos indicios de toxicidade que está a provocar esta vertedura de pellets.

Alertan de que millóns de gránulos de plásticos de menos de cinco milímetros levan semanas chegando á costa galega despois de que o buque de bandeira liberiana Toconao perdese o 8 de decembro un contedor que transportaba 1.050 sacos de 25 quilos deste produto fronte á costa portuguesa de Viana do Castelo.

Así, piden reforzar a colaboración entre administracións e tamén maior transparencia e información, pois aseguran que "observan con preocupación a reacción da Xunta de Galicia ante a vertedura", que lembra "amargamente" á que tivo coa marea negra do Prestige en 2002 e 2003 e a falta de coordinación co Goberno central.

As organizacións piden á Xunta rigor científico e transparencia e consideran que o Goberno galego debe contar co asesoramento dos prestixiosos grupos de investigación de contaminación mariña implantados en Galicia.

As organizacións piden que "non se faga un uso partidista da catástrofe" e se unan forzas para loitar contra o impacto a longo prazo da vertedura, depurar responsabilidades e reforzar a normativa na produción, transporte e consumo de plásticos.

Ademais, demandan mellor coordinación e aplicar boas prácticas na retirada da vertedura, seguimento do impacto ambiental a longo prazo e investigación e depuración de responsabilidades

As organizacións ecoloxistas celebran a apertura de dilixencias por parte da Fiscalía de Medio Ambiente ante os indicios de toxicidade e posible delito ambiental. Consideran que a empresa armadora propietaria do buque portacontedores Toconao, con bandeira de Liberia, non pode quedar impune ante este presunto delito ambiental e como mínimo debe facerse cargo dos custos de restauración baixo a premisa "quen contamina paga".

Indican, ademais, que esta crise ambiental terá "consecuencias aínda por determinar" e aproveitan para lembrar que a contaminación por plásticos e outros lixos mariños converteuse en "unha das principais ameazas sobre os ecosistemas mariños a nivel global".

Estas organizacións ecoloxistas indican que a presenza de microplásticos nos océanos ten "consecuencias devastadoras para a vida mariña" e os ecosistemas acuáticos. Infiltráronse en todos os niveis da cadea alimentaria mariña, desde organismos planctónicos ata grandes mamíferos mariños e a súa contaminación "conleva desde danos físicos como microlesiones nos tecidos internos (a chamada “plasticosis”) ata a bioacumulación de contaminantes tóxicos".

Tamén alertan de que "poden facilitar a entrada de virus e bacterias no organismo ao estar adheridos aos microplásticos" e de que a contaminación altera a estrutura e o funcionamento dos ecosistemas mariños, afectando a biodiversidade e desencadeando cambios na distribución das especies.