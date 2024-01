Un xulgado abre dilixencias por un posible delito contra o medio ambiente pola marea de pellets

A vertedura de 'pellets' que está a cubrir a costa galega, ademais da asturiana, a cántabra e a vasca, está xa xudicializado. Despois de que a Fiscalía Xeral do Estado abrise dilixencias polo ocorrido, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Noia acordou incoar dilixencias pola posible existencia dun delito contra os recursos naturais e o medio ambiente.

A xuíza ordenou oficiar á Unidade do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil para que remita ao xulgado un informe con datos de interese para investigar esta vertedura á costa galega de millóns de 'pellets' de plástico.

Así, piden ao Seprona os datos solicitados en relación coa titularidade da embarcación Toconao, que o pasado 8 de decembro perdeu seis contedores fronte á costa portuguesa, un cargado de sacos de 'pellets'. Tamén pide información sobre as circunstancias nas que se produciu a perda da carga e o contido da devandita carga.

A maxistrada de Noia tamén pide información ao Seprona sobre a composición e posible toxicidade dos 'pellets' vertidos, así como o alcance da vertedura e a delimitación da área afectada”.

O xulgado de Noia incoa estas dilixencias tras a denuncia presentada por Podemos Galicia, á que se acumulou a interposta conxuntamente pola Fundación Montescola, Ecoloxistas en Acción e a Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia.

A xuíza explica que non están determinadas "a natureza e circunstancias de tales feitos nin as persoas que neles interviñeron", polo que entende que é procedente incoar dilixencias previas e practicar as esenciais, encamiñadas a efectuar tal determinación e, no seu caso, o órgano competente para o axuizamento.

A xuíza asegura que os denunciantes "se atopan lexitimados para intervir no proceso como acusación popular dado que, a pesar dos intereses particulares que poidan resultar afectados, o feitos obxecto de investigación no presente procedemento poderían ser indiciariamente constitutivos dun delito contra o medio ambiente e os recursos naturais, no que entran en xogo intereses supraindividuais ou institucionais que lexitiman a súa intervención”.

O auto non é firme e contra o mesmo cabe recurso.