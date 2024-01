A Xunta pide ao Estado un robot submarino para “selar” a orixe da vertedura de pellets

A Xunta de Galicia considera que, ante a marea de pellets que está a chegar á costa galega, "o primeiro que hai que facer é cortar a fonte da contaminación" e saber que ocorreu cos contedores perdidos do buque Toconao fronte ás costas de Portugal. Para iso, pide ao Goberno central que busque esa orixe e a "sele".

O subdirector xeral do Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, detallou este mércores a relación de medios estatais que precisa unha vez que se activou o nivel de alerta dúas do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (plan CAMGAL).

Nesa lista de medios, inclúe a activación do vehículo submarino de control remoto ROV Comanche e todos os medios navais necesarios para a "localización, revisión e selaxe" do contedor de orixe dos elementos contaminantes.

Piden ao Estado español, como competente en materia de loita contra a contaminación, que se poña en contacto co goberno portugués e as autoridades europeas para esa baixada ao contedor afundido.

O conselleiro de Mar, Alfonso Villares, xa pedira eses medios nunha comparecencia ante os medios de comunicación este mércores en Sanxenxo, tras reunirse coas confrarías de Portonovo e Sanxenxo. Sinalou que é unha actuación "obvia" que se seguiu en desastres naturais "parecidos" para comprobar se no pecio afundido "hai máis materiais ou non".

"Haberá que ver aí porque se non podemos estar a esperar anos a que siga chegando o material", sinalou Villares, á vez que cualificou de "fundamental" que os medios que mobilice o Executivo central "vaian mirar e a inspeccionar" se eses recipientes están baleiros "porque igual ten sacos cheos" e retiralos desde o punto de orixe permitiría frear este episodio de contaminación.

"Cabe presumir que a maior parte do material contaminante non chegou aínda á costa e debe procurarse a súa contención no mar", sostén o Goberno galego nunha carta enviada á Delegación de Goberno. E por iso esixen a activación dos medios estatais, "que xa se debería producir desde o 8 de decembro, que foi cando o Estado tivo constancia oficial do sinistro".

A Xunta tamén considera fundamental activar ata 14 medios marítimos e aéreos de Salvamento Marítimo, entre eles un avión e dous helicópteros. "Creo que hai que facer un esforzo con todos os medios aéreos e marítimos porque se poden rescatar no mar, aínda que non sexa fácil", sinala Sexto.

O subdirector dos Gardacostas considera que esta dificultade aumenta "se temos que recoller as bólas soltas polas praias".

Desde Galicia tamén se pide ao Estado que poña ao dispor da Xunta "un retén suficiente de persoal en terra" para apoio inmediato en caso de necesidade, sobre todo, tendo en cuenta as previsións meteorolóxicas para a fin de semana, que fan pensar na chegada masiva de material a terra.

Piden tamén ao Executivo central que colabore no proceso de formación básica do voluntariado que se prevé que acuda de forma multitudinaria para colaborar nas tarefas de retirada dos elementos contaminantes en terra. Buscan ter ao persoal “nas mellores condicións” para que poidan realizar o seu traballo de forma "máis eficiente" e que "non se causen danos no medio ambiente".