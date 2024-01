O informe da Xunta sobre a toxicidade dos pellets: o produto é "apto para uso alimentario" e "non perigoso"

A Xunta de Galicia insiste en que os microplásticos que empezaron a chegar á costa galega o 13 de decembro non son tóxicos. Así, indican que encargaron dous informes técnicos e ambos conclúen que non existe esa toxicidade.

Un dos informes xa se fixo público e do outro teñen as conclusións preliminares e o seu contido coñecerase previsiblemente o xoves. Son informes elaborados por "organismos oficiais e con persoas acreditadas para facelo", en palabras do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

O primeiro informe, asinado por Santiago Garcia Pardo, doutor en ciencia e tecnoloxía de polímeros, conclúe que o material é "non perigoso" e que "todos os riscos contemplados pola normativa vixente quedan excluídos, tanto para o produto como para os seus ingredientes de forma individual".

A análise, baseado na ficha técnica e de seguridade destes produtos, conclúe que "o produto é apto para uso alimentario".

O informe matiza que o nivel de perigo e de toxicidade deste tipo de materiais plásticos non se deixa a un criterio subxectivo, se non que existe unha regulación que define de forma clara se o material considérase tóxico e perigoso ou non, e o nivel de toxicidade e de perigo que presenta.

Estes pellets están compostos nun 88-90 % por polietileno e un 10-12 % do aditivo UV622.

Alfonso Rueda insistiu en que "por suposto" farán públicos ambos os informes e en que "estamos falando dun material que se utiliza na industria alimentaria".

"Efectivamente é un plástico e todo plástico ten a súa parte contaminante, outra cousa é que tipo de plástico", sinalou Rueda, que si que insiste en que "debe ser retirado, que iso é ou que que estamos facendo cando chega a costa".