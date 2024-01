A Xunta eleva o nivel de alerta pola emerxencia dos pellets

A Xunta de Galicia activará o nivel 2 de alerta do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (plan CAMGAL) pola marea de pellets que empezou a chegar ás praias galegas o 13 de decembro. Con esta activación, o Goberno central mobilizará medios estatais.

O presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunciou este martes a activación deste nivel, tal e como pedía o Goberno central desde o domingo. O Goberno galego activou o 5 de xaneiro o nivel mínimo (situación 1), pero o Estado reclamáballe que elevase a alerta alegando que legalmente era preciso para que poida mobilizar medios estatais.

En declaracións aos medios de comunicación na Estrada, Rueda aclarou que activarán ese nivel 2 porque "o que se trata é de colaborar e coordinar", pero aproveitou tamén para criticar a forma de actuar do Goberno central.

"Estamos seguros de que se isto fora noutra comunidade autónoma, Cataluña por exemplo, non estarían con estes requisitos que nos están esixindo para activar a súa colaboración", cuestiona. E engade: "estou seguro de que despois de ter coñecemento a principios de decembro non terían tardado ata o 4 de xaneiro en darnos traslado desta situación".

En todo caso, optou por esta medida porque "se o requisito que nos están pedindo é elevar ou nivel de alerta, farémolo. Galicia non ten ningún problema para facerlo". Iso si, acompaña ña medida "cunha petición moi expresa: que se traballe non mar para impedir que todos lestes sacos, vos centos de sacos que estarán non mar probablemente" cheguen á costa.

Así, lembrou que son "competencias exclusivas do Estado" e que, agora que non chegaron ás costas, "é o momento de recollelos, polo menos de intentalo, de facer todo ou posible". Así, advirte que se prevén correntes estes días que "van permitir facelo todo un pouquiño máis fácil".

"Espero que a partir de agora se faga e espero que entre todos solucionemos esta cuestión", indica Rueda, que insiste na necesidade de traballar no mar.

O presidente visitou este martes, sen anuncialo previamente, a praia do Espiñeirido, en Porto do Son, para comprobar sobre o terreo a situación e sinalou que a Xunta ten en marcha un operativo con 200 persoas traballando para realizar traballos de limpeza e que seguirán "ata que desaparezan completamente estas boliñas".