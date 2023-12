Un ano desde a Noiteboa máis negra en Cerdedo

Hai xusto un ano, ás 21:19 horas, a vida parou en seco para sete das nove persoas que viaxaban no autobús que cubría a liña entre Lugo e Vigo. Ao cruzar a ponte de Pedre, en Cerdedo-Cotobade, precipitouse ao río Lérez.

Era a Noiteboa de 2022. Só sobreviviron o condutor e unha das pasaxeiras. O impacto contra o leito do río, a uns trinta metros por baixo do nivel da estrada, foi fatal. O autobús acabou convertido nun amasillo de ferros e as sete vítimas faleceron no acto.

Os servizos de rescate, que despregaron un complexo operativo desde a ponte, traballaron en condicións inhumanas, en pleno temporal de vento e choiva, logrando recuperar, co paso das horas os corpos dos falecidos, algúns arrastrados río abaixo pola corrente.

Ata tres días despois non se puido retirar o autobús accidentado do río. Para iso fixo falta un guindastre de grandes dimensións e toda unha operación deseñada ata o milímetro.

A investigación do suceso, que asumiu desde o primeiro momento a Garda Civil, ademais do interrogatorio aos sobreviventes, incluíu numerosas probas periciais e ata unha reconstrución do accidente sobre o terreo cun autobús de similares características.

Hai apenas tres meses coñecíanse as primeiras conclusións do informe elaborado polos especialistas en accidentes de tráfico. O resultado, segundo este estudo, era claro. Un exceso de velocidade fora a causa do sinistro, contradicindo así a versión do condutor.

Ante o tribunal que instrúe a causa por este accidente, ao que o chofer acudiu en calidade e investigado por sete homicidios imprudentes, este negou ir a máis velocidade da permitida, alegando que o autobús fixera 'aquaplanning' polos charcos que había na calzada.

Ademais, citou que o accidente se producira no medio dunha das noites máis chuviosas do ano e que a visibilidade na zona era moi reducida, polo que extremou todas as precaucións. Pero non foron suficientes e acabou por perder o control do vehículo.

A outra sobrevivente do autobús, un dos oito pasaxeiros que viaxaban nel naquela fatídica noite, ratificou a súa versión. Afirmou que o condutor conducía "perfectamente" no medio dunhas condicións meteorolóxicas "moi adversas" e que lles axudou "en todo momento".

A pesar do tempo transcorrido, a investigación xudicial aínda non pechou e as causas do sinistro, por tanto, seguen sen aclararse, pero o que si se avivou é o debate sobre as condicións nas que se atopa a estrada onde se produciu o accidente, a N-541.

Este sinistro motivou o nacemento do chamado como 'Pacto de Pedre', a unión de todos os concellos das provincias de Pontevedra e Ourense por onde discorre esta estrada nacional, que desde entón esixen ao Goberno a reforma integral deste perigoso vial.