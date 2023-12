A reforma do Pazo da Buzaca en Moraña recibe o Prix Versailles 2023

Reforma do Pazo da Buzaca © NAN arquitectos

O traballo de reforma realizado polo estudo pontevedrés NAN arquitectos no Pazo da Buzaca, no municipio de Moraña, acadou o Prix Versailles 2023, un galardón de arquitectura e deseño da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) a través do que se recoñece aos mellores proxectos do ano no ámbito internacional.

Este estudo é a única firma española que logrou este premio durante a presente edición. O traballo realizado no Pazo da Buzaca obtivo o Premio Especial Exteriores na categoría de restaurantes.

A antiga casa señorial galega foi transformada combinando a arquitectura tradicional co deseño contemporáneo.

"Para nós é toda unha honra recibir un premio de leste calibre. Alégranos que desde a organización destacasen o noso traballo entre as mellores intervencións de arquitectura e deseño a nivel mundial. Somos un estudo pequeno e este galardón sitúanos entre as grandes firmas e máis recoñecidos profesionais desta industria", indican desde NAN arquitectos, entidade dirixida polos socios Alberto Reiriz e Vicente Pillado.

O xurado selecciona aquelas obras máis sobresalientes en África e o oeste de Asia; Centroamérica, Sudamérica e o Caribe; América do Norte; Centro e Nordés de Asia; sur de Asia e o Pacífico; e Europa.

Para outorgar os premios tense en conta a innovación, a creatividade, a eficiencia dos recursos ecolóxicos; e o reflexo do patrimonio local; ademais de achega a valores de convivencia e participación da UNESCO.