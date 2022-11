A burocracia, último 'escollo' para que Pepe Vieira converta a antiga Ferraxería Varela en asador

Pepe Vieira, o flamante gañador de dúas Estrelas Michelín para o seu restaurante de Raxó, non para. Recentemente chegado de Toledo, cidade na que se entregaron estes galardóns, os plans acumúlanselle. "Foi un ano moi efervescente, o máis potente da miña carreira", explicou.

"Tocou así", subliñou o cociñeiro pontevedrés, que abriu a porta da súa 'biestrelado' establecemento para reflexionar coa prensa sobre todo o que lle ocorreu nestes últimos días. "É un momento de moita alegría", engade.

Máis aló do restaurante de Camiño da Serpe, agora ampliado cun hotel con catorce habitacións, Pepe Vieira lembra que hai apenas un ano rehabilitou o Pazo da Buzaca, en Moraña, onde agora concentra todos os eventos que organiza.

A iso súmase tamén La Ultramar, o restaurante que rexenta nos baixos do edificio Sarmiento do Museo, que "funciona estupendamente", segundo o seu responsable.

O seu 'imperio gastronómico' crecerá o próximo ano, se todo vai acorde aos seus plans, co asador que pretende abrir na antiga Ferraxería Varela, na Praza de Curros Enríquez, que se converterá no seu segundo restaurante na cidade de Pontevedra.

Iso si, se a burocracia llo permite. "Atrasouse só", apunta o cociñeiro. O proceso administrativo para obter a licenza de obras demorouse máis do previsto, aínda que confía en que as obras de rehabilitación do local poidan comezar "o máis pronto posible".

Así, entre as previsións que manexa Pepe Vieira, estaría marcado no calendario que as obras empecen "nun mes, máis ou menos".

O lume neste novo restaurante "será un ingrediente máis da cociña" porque, segundo Vieira, "achega sabor e carácter a todo o que cociñas". Apenas haberá gas. Todo se cociñará con leña e carbón ao redor dunha enorme brasa e un forno, segundo consta no proxecto.

O novo restaurante terá dous espazos diferenciados. A planta baixa será un lugar de "tapeo e cañeo desenfadado" con mesas altas e a zona superior, a máis nobre do edificio, a adega e o restaurante.

Entre ambos estará o corazón deste proxecto, unha cociña acristalada que se poderá ver desde todo o restaurante e desde a rúa. "Ese é o denominador común dos nosos restaurantes, que a xente poida entrar nas cociñas", destaca o seu responsable.