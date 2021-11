A chegada de Pepe Vieira ao Pazo da Buzaca potencia a Moraña como referente para a celebración de eventos

José Cela coa equipa de Pepe Vieira © Concello de Moraña

Moraña ten diversos atractivos turísticos e patrimoniais que se converteron nun punto de referencia para os organizadores de eventos, sobre todo de enlaces matrimoniais.

Proba delo é a aposta de grandes referentes do sector por iniciar proxectos emprendedores na contorna, como acontece co Estrela Michelín Pepe Vieira, que explotará o Pazo da Buzaca.

Ata o pazo achegouse o alcalde, José Cela, que realizou unha visita para comprobar o avance dos traballos de reforma, acompañado por un representante da empresa do cociñeiro, así como do arquitecto e demais corpo técnico encargado da execución dos traballos, cos que adecuarán o espazo para a celebración de bodas e banquetes.

O rexedor conversou cos responsables da reforma para coñecer o estado dos traballos, "xa que o obxectivo é poder iniciar pronto a actividade", aseguran desde a empresa, que xa ten as primeiras reservas de boda feitas e calendarizadas.

Cela asegura que "esta aposta por Moraña e por este inmoble de elevadísimo valor patrimonial é síntoma de que o noso Concello ten un gran potencial no que respecta ao turismo cultural e de eventos, como as bodas, para as que cada vez as persoas buscan espazos diferentes e cunha riqueza especial, como o caso da Buzaca".

A remodelación deste pazo súmase á actividade que xa desempeña con gran calidade desde hai tempo o outro pazo do municipio, o da Toxeiriña, "outra marabillosa opción", engade o alcalde, que afirma que a atracción turística dos eventos "permite a moita xente de fóra de Moraña coñecer a nosa vila e descubrir todo o que ofrece".

Cela desexoulle ao equipo de Pepe Vieira moita sorte na nova andadura empresarial e incidiu na necesidade de seguir creando tecido produtivo e laboral en Moraña, "a través de ideas coma esta, que ademais sirvan para poñer en valor o noso patrimonio".