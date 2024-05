¡Combarro se muere de éxito!

¿La falta de regulación municipal da pie a la anarquía turística?

Seguimos como hace décadas; todo sigue peor o igual. Esto no tiene arreglo posible. Los políticos tienen que agradecer mucho las promesas hechas; por eso seguimos en la desregulación del sector turístico en Combarro.

Un año desde las elecciones con el nuevo gobierno municipal de Poio y no son capaces de aprobar una ordenanza que regule al sector turístico. Es una vergüenza mayúscula cómo ellos mismos (unos pocos) son los que siguen mandando, en vez de hacerlo el gobierno municipal.

Todo sigue peor con la ocupación de los espacios públicos desde la pandemia del COVID-19; nada resuelto. Ellos son los verdaderos dueños de las plazas, calles, muelles, etc., una triste realidad por no tener regulación, por no ser capaces de articular una ordenanza que dé garantías al sector turístico, así como seguridad jurídica. Es patético y bochornoso cómo cada cual hace lo que le parece; no hay control efectivo por parte de las autoridades municipales. ¿Acaso estos que gobiernan no tienen la decencia política de admitirlo? Porque seguimos padeciendo el uso abusivo del espacio público; los vecinos somos los que pagamos los impuestos, y otros los que hacen negocio.

Todo ello tiene un solo culpable, y es este gobierno municipal de Poio que, cuando eran oposición, clamaban al cielo por la inoperancia política del tripartito del BNG, PSOE y Avante Poio. ¿Dónde están aquellas formas de denuncias políticas? Y ahora estamos peor; estamos en una 'anarquía cívica' de unos pocos. Actúen, señores y señoras del PP de Poio.

Enrique Lorenzo Rial