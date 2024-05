Hace muchos años (desde 1993) fue cuando empecé a escribir (Diario de Pontevedra, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, otros periódicos y revistas de la Península y extranjero) también dediqué muchas horas a Radio Pontevedra y a la TV local (hoy desaparecida). Un día me encontré a Anxo y él me ofreció publicar en PontevedraViva. ¡Gracias!.

Con esto quiero recordar que en aquellas fechas no existían guías urbanos que contaban "cosas" a los turistas, en algunos casos confundiendo al gran Manuel Quiroga con el jerezano Antonio Quiroga , autor de versos dramáticos y amorosos que constituyen un cuerpo clásico y único del género de la poesía popular y al que yo también admiro (por algo aquello del paisanaje), pero hay que documentarse bien.

Pero volviendo a Pontevedra, hoy quiero hablar de dos calles con nombres de santos, todavía conservo, escrito a mano, lo que escribí en aquella ocasión y así os lo quiero enseñar, se trata de la calle de San Pedro de Alcántara que va desde la Avenida de Vigo hasta la del Alcalde Hevia, en la zona de Campolongo.

El verdadero nombre de San Pedro de Alcántara era Pedro Garavito, nacido en Alcántara (Cáceres) de ahí tomó su nombre religioso (año 1499) hasta su muerte.

Cuando contaba 12 años ingresó en la orden franciscana. A los 25 se ordenó sacerdote, dedicándose a la predicación y a ser guardián de diferentes conventos hasta 1535 que fue definidor de su orden, llevando siempre una vida de gran austeridad.

Fue consejero de Juan III de Portugal, inició la reforma de su orden y así nació la rama franciscana de "más estrecha observancia" a la que se conoce como "los alcantarinos", aprobada por el Papa Pío IV en la Bula "In suprema" (año 1562).

San Pedro de Alcántara escribió obras espirituales como "Tratado de la oración". Gran seguidor de Santa Teresa de Jesús, su canonización tuvo lugar en 1669 y su fiesta se celebra el 19 de octubre.

Otra calle con nombre de santo es el " Callejón de San Bartolomé " que contario a lo que se pueda pensar no está cerca de la Iglesia, ésta empieza en la Calle del Arzobispo Malvar y termina en la de Jofre de Tenorio, en su tramo central pasa por la de la Condesa de Pardo Bazán (antiguamente estaban unidos).

San Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús para predicar sus enseñanzas por todo el mundo. Murió martirizado (degollado vivo y decapitado).

Hay una leyenda que cuenta como en el año 381 los sarracenos arrasaron la isla de Lipari (Italia) donde se encontraba su sepulcro, sus restos fueron dispersados, pero sus devotos los recogieron y metieron en una caja de plomo, que arrojaron al mar, la caja se mantuvo a flote y volvió a la isla, más tarde cerca del río Tíber se alzó un grandioso templo donde se encuentran las reliquias del santo.

Hay varias curiosidades sobre San Bartolomé: "En casa donde sea nombrado, no caerá rayo ni centella, ni morirá mujer de parto, ni niño de espanto" porque es un don que le concedió Jesús cuando le dijo que lo seguiría siempre.

Las iglesias que están bajo la advocación de este santo no tienen pararrayos (la de aquí no lo sé, la de Arcila, en Marruecos, no lo tiene) porque se dice que el santo aparta de ellas y su entorno las tormentas y los rayos (no sé por qué mi suegra le tenía tanto miedo, viviendo al lado de la Iglesia).

Era costumbre en Pontevedra (ahora creo que se vuelve a hacer) que un hombre saliera el 24 de agosto disfrazado de "demo" y recorriera las calles alborotando a los niños porque el santo tiene un "demo" a sus pies en sus imágenes (hoy no creo que se alboroten mucho).