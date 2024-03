27 días: Injodible

No soy experta en el tema. Esta es mi opinión sobre el efecto de otros en nosotros.

Siempre nos rodearemos de personas de distintas calidades, algunas aportan positivamente a nuestras vidas, mientras que otras muestran desinterés o su interés no es el apropiado. La honestidad es un valor que aprecio, aunque hay momentos en los que ciertas opiniones no son bienvenidas o no me importan. La clave es la disposición y comodidad mutuas en la comunicación. Debemos estar en el mismo canal de respeto, identificar cuando las opiniones de otros no son saludables y descartarlas efectivamente.

(Elimina de tu vida todo lo que no sirve ni aporta nada positivo…todo.)

Ser "injodible" no implica ignorar las opiniones de los demás, sino manejarlas constructivamente sin que nos afecten. Es una habilidad que requiere confianza y autoestima, fundamentales para la salud emocional. Conocernos a fondo, identificar nuestras fortalezas y debilidades, nos ayuda a construir una sólida barrera ante las críticas injustas o mal intencionadas.

(Ignora con placer las opiniones de aquellos que intentan dañarte o quitarte la paz.)

Es esencial no tomar todo de manera personal y elegir nuestras batallas sabiamente. No debemos otorgar poder a quienes critican desde el vacío de sus propias inseguridades. Aprender a recuperarnos rápido de las adversidades y sacar lo positivo de cada experiencia es clave.

(Nadie es tan poderoso, las reglas las pones tu. No hay espacio para la mediocridad.)

La humildad es un valor que no debemos perder, pero también debemos ser claros y directos en nuestras comunicaciones. Identificar cuándo es momento de apartar a personas tóxicas de nuestra vida es crucial para nuestro bienestar. Tienes todo el derecho de escoger tu entorno y quiénes serán parte de él. No toleres nada que vaya en contra de tus principios y valores, que te haga sentir incómoda o te parezca innecesario.

(Ser parte de tu vida es un privilegio. Aquel que no lo entienda ni lo respete, debe salir sin regreso.)

Ser "injodible" es un acto de amor propio, un compromiso con nuestro bienestar físico y emocional.

Aprender a escuchar de forma analítica y poner límites son habilidades necesarias para mantener nuestra estabilidad emocional. Estar atentos y en control, entrena tu mente para reconocer cuando debemos poner distancia temporera o definitiva, y hacerlo.

(No siempre involucres el corazón, algunas desiciones están en tu cabeza, protégete.)

Celebrarnos a nosotros mismos, sin esperar validación externa, nos fortalece y nos hace más resistentes a las críticas negativas. Crea tus propios escenarios. Siente orgullo de ti, y apláudete. Debes ser tu fan número uno siempre. Una persona segura de sí misma, con mente clara, y en control de sus emociones, no permitirá que nada le afecte y no estará a la merced de lo que otros puedan decir, pensar o hacer.

(No dependas de otros para ser feliz. Esa es la clave. Vive sin temor a poner límites.)

En resumen, ser "injodible" es un proceso de autodescubrimiento, autoaceptación y autodefensa emocional que nos permite mantenernos firmes ante las opiniones y acciones de los demás. Funciona si estamos claros de nuestra relación con el mundo exterior. No somos perfectos para otros, pero debemos sentir que somos perfectos para nosotros mismos. Ser valientes y estar dispuestos a tomar desiciones por nuestro bienestar.

(Ser injodible…es necesario.)