Netflix vs. Colombia

Cuando has nacido en un país que ha llegado a ser el mayor productor de cocaína del mundo, del que han surgido los carteles de narcotráfico más peligrosos, alguno de cuyos capos ha sido inmortalizado en celuloide y en series de televisión; es tremendamente difícil que esa actividad delictiva, que ha arruinado la vida de muchas más personas que las que ha enriquecido, no se apodere de la percepción que los foráneos tienen de ese país. Incluso de tal manera que resulta dificilísimo asociar ese territorio con otras actividades, productos materiales o culturales, personalidades, etc

El país entero resulta estigmatizado por esa noción expandida por todo el mundo que lo relaciona con la droga y sus calamidades. Es natural que la inmensa mayoría de sus ciudadanos, ajenos a esa actividad criminal, lo que deseen es recuparar el buen nombre de su país. O al menos que ese nombre no está inmediatamennte vinculado al crimen.

Por todo ello resulta espeluznante la campaña que ha desplegado la plataforma Netflix en París para promocionar uno de sus nuevos productos. Se trata de la serie "Griselda" en la que la actriz venezolana Sofía Vergara encarna a un poderosa traficante colombiana. La imagen de Griselda ha estado recorriendo las calles de la capital francesa en un camión que, mediante un tubo plateado colocado en su parte frontal, aspiraba unas rayas blancas que estaban sobre el asfalto. Semejante manera de anunciarse banaliza totalmente un grave problema social que han sufrido y están sufriendo en Colombia y otros lugares de Sudamérica, además de degradar la imagen del país en todo el mundo. Recuerdo que la gente que venía a las Rías Baixas se extrañaba de no ver rastro alguno del tráfico de estupefacientes en los lugares que visitaba. Parecían sentirse decepcionados de no ver planeadoras surcando las rías como quien ve pasar aviones camino de Peinador.

Para Netflix, Colombia debe ser poco más que un lugar que suministra jugosos relatos susceptibles de ser comercializados audiovisualmente y de lo que se trata es de anunciarlos de la manera más espectacular que sea posible. Esto fue lo que ya hicieron en 2016 al colocar una lona publicitaria en la madrileña Puerta del Sol para promocionar el estreno de "Narcos", la serie sobre Pablo Escobar. El gigantesco cartelón rezaba: "Oh, blanca Navidad" y provocó, entre otras muestras de rechazo, la intervención del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien pidió al ayuntamiento capitalino que retirase el anuncio: “Los colombianos vivimos el drama de Pablo Escobar y siempre sufrimos por ese recuerdo. Nos duele que nos recuerden ese sufrimiento”, fueron sus palabras.

Caracol televisión ha mostrado su indignación ante la chusca idea del camión-aspirador y ha sido lo han hecho también numerosos colombianos a través de las redes sociales. No existen indicios de que la gente de Netflix no siga, sin embargo, durmiendo a pierna suelta. O padeciendo su insomnio, los que lo padecían.