Lyle Lovett y 'La tuerta Fiona'

Si usted no sabe quién es Lyle Lovett, siga leyendo. Seguramente descubra que había oído hablar de él alguna vez. Se trata de un músico y actor norteamericano, de Texas para más señas.

Su carrera musical y cinematográfica no le reportaron tanta presencia mediática como lo hizo su matrimonio, en 1993, con la actriz Julia Roberts. Se habían conocido en el rodaje de The Player y se casaron tras un noviazgo de tres semanas. Dos años después estaban divorciados, en buenos términos, eso sí. Hacer las cosas deprisa no implica destrozar una amistad.

Lovett ha formado parte, siempre como actor secundario, de unas veinticinco producciones cinematográficas y series de televisión. Servidor lo recuerda en el papel de un misterioso y vengativo pastelero en una de las fantáticas historias que formaban parte de Short Cuts ("Vidas cruzadas" aquí), la multipremiada cinta de Robert Altman que adaptaba relatos de Raymond Carver.

Pero Lyle Lovett viene a este texto cogido de una oreja (seguramente él no quería) por su labor como cantautor: una docena de albumes de folk-country, cuatro grammys. Uno de ellos al mejor album country por The road to Ensenada, 1997, su producción más exitosa. El tercer corte de este disco lleva por título "Fiona" y cuenta la historia de una muchacha que atiende por ese nombre y que vive camino de una zona pantanosa. Más de 1'80, piel clara, flaca. Y tuerta. A Lovett le hizo tilín este detalle de su anatomía porque lo convirtió en estribillo: "es la tuerta Fiona, es la tuerta Fiona...". Seguramente es como la conocen en su pueblo, aunque el músico escoge, respetuosamente, solo su nombre de pila para titular la canción. Su padre ha fallecido, a su madre no le gustarás, su hermano está chalado y su hermana es guapa, pero no te vale. La letra de esta dice también que aunque alguien piense que la enamorará haciendo vudú, va de lado y que es una mujer de carácter que no acatará órdenes. Antes de llegar al último estribillo, Lyle te advierte que mirará a través de ti con un solo ojo.

La música está producida, como todo el album, con exquisitez y pulcritud. El violín que acompaña a los vientos, el piano y las guitarras, va cosiendo los compases de forma muy hermosa.

¿Por qué Lyle Lovett y "La tuerta Fiona"? En primer lugar: ¿y por qué no? Y después, porque me encontré callejeando por Pontevedra con el estribillo de esta canción dentro de mi cabeza y me pareció que sería un perfecto homenaje a todo ese linaje de artistas de segunda fila que han hecho trabajos maravillosos y que forman parte de pequeñas historias personales aunque no hayan alcanzado "the power and the glory".

Lo dejamos aquí con una actuación en un programa de televisión, con la también cantautora Shawn Colvin a los coros.