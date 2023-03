Ventana indiscreta: Fidelizar

No alcanzo a comprender porque las empresas se olvidan de los clientes que tienen continuidad en el tiempo y, simplemente se dedican a buscar (incluso acosar mediante llamadas telefónicas continuas) a los nuevos con multitud de ofertas. “Es el mercado amigos”, como decía aquel político de cuyo nombre prefiero no acordarme.

Ese mercado es el mismo, que nos intenta vender el comercial del banco como gestor personal o equipo de call center a las teleoperadoras que nos llaman desde cualquier parte del mundo para comercializar los diferentes productos de las compañías telefónicas, empresas eléctricas, aseguradoras, etc. Todas intentan engañarnos utilizando sus habilidades, aprovechándose a ser posible de “nuestras debilidades”.

Pero veamos lo absurdo de determinadas situaciones. En enero llamamos a la compañía telefónica con la que llevábamos 16 años para indicarles que si nos mantenían el mismo precio que continuábamos con ellos. Nos dicen que no es posible pero que ofrecen llamadas ilimitadas en los dos móviles por sólo 8 euros más. Le comentamos que buscaremos alternativas pero que no entraremos en regateos entre compañías. Ellos insisten en que es la única oferta que nos pueden ofrecer.

Visualizamos alternativas en la red y, llamamos a otra operadora que nos ofrece las mismos servicios con llamadas ilimitadas por 15 euros menos. Sin más, procedemos al cambio, pero antes de que se produzca la portabilidad nos llama la anterior compañía para ofrecernos lo mismo pero con una bajada de 5 euros, es decir 25 euros menos que la oferta inicial que nos hacían por llevar tanto tiempo con ellos.

En el mundo del suministro eléctrico y combustible, apenas hay competencia. Yo creo que los dueños de estas empresas se reúnen una vez al año aprovechando una “comida de trabajo” y, ahí entre risas, chascarrillos e improperios contra el gobierno y los ciudadanos, acuerdan los precios y las subidas de sus sueldos. Alguien tan “insigne” como el presidente de Iberdrola (José Ignacio Sánchez Galán) investigado por diferentes delitos cobró 13,06 millones de euros en el año 2022. ¡A vivir que son dos días!.

Acaso alguien ha recibido alguna llamada de una compañía eléctrica, para ofrecerle la tarifa de último recurso o la del mercado regulado. ¡Noooooo!. Te llaman para venderte el producto que más les beneficie sin valorar al cliente que lleva muchos años o al que con la tarifa que tiene, le es muy difícil hacerse cargo actualmente del recibo mensual de la luz o gas.

Y, qué decir de los seguros. En el caso del hogar, intentar hacer comparativas, es imposible. ¿Qué es lo que cubre?, ¿Cuáles son los límites?, ¿Qué excluye?, ¿Cuáles son las garantías?. Leer el desglose y la letra pequeña es una aventura que te lleva a la desesperación. Al final acabas asegurando las joyas que no tienes, y cuando aparece una avería en las tuberías del agua te dicen que no las cubren, porque no están bien conservadas. ¡Qué paren el mundo que me quiero bajar!.

