Clamor en contra del gobierno gallego y por la defensa de la sanidad pública en las calles de Santiago. Por decenas de miles se contaron las personas que se manifestaron contra la gestión que el gobierno de Rueda hace de la sanidad pública, que hizo oídos sordos del asunto, aunque seguro que, si el respaldo a la convocatoria hubiese sido menor, le habría faltado tiempo al gobierno autonómico para celebrar el naufragio de la iniciativa.

Si embargo, como la concentración fue mayoritaria, el gobierno regional tuvo que echar mano de los típicos tópicos con los que se despachan este tipo de cosas para tratar de diluir la dimensión de la protesta. Así, fue el propio presidente quien finiquitó el asunto diciendo que se trataba de una protesta política, justificada por la cercanía de las elecciones autonómicas. Ya, de entrada, que alguien que se dedica a la política diga que una manifestación es política, tratando con ello de desmerecer el derecho de los convocantes, es para hacérselo mirar.

Es posible que el presidente de la Xunta tenga comprobada la militancia izquierdista de las decenas de miles de manifestantes, pero incluso si así fuera, seguirían teniendo derecho, y ellos entienden que también motivo, para protestar. Por mucho interés político o de grupos políticos que haya detrás de una convocatoria, difícilmente alcanza un grado de seguimiento tan notable si no hay tema, es decir, si no existiera, al margen de la militancia de cada cual, una percepción extendida de que la atención sanitaria se está devaluando y que los responsables de la gestión no hacen nada para que esta mejore.

Por supuesto que estas manifestaciones son políticas, precisamente porque se protesta contra la política que aplican, consistente en reducir la inversión pública y fomentar la sanidad privada. Y claro que hay elecciones en mayo, por eso hacen bien los colectivos que se sienten poco atendidos por sus dirigentes en aprovechar estas semanas previas a las urnas para reclamar soluciones, porque saben que nunca mejor que ahora, en vísperas de unas elecciones, van a ser los gobiernos autonómicos y municipales más receptivos. ¿No será que el gobierno gallego los desprecia porque no los considera gente de bien?