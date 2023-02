A nosa auga

Con motivo do 50 aniversario da creación de varias traídas de augas na parroquia de Cerponzóns , desde a Asociación de Veciños O Chedeiro, queremos homenaxear a todos aqueles veciños e veciñas que construíron ditas traídas o longo dos anos, un exemplo de autoxestión que realizaron algunhas delas xa polos inicios dos anos 70 do pasado século.

Por aqueles anos comezaron a organizarse en multitude de parroquias de Galicia, asociacións de diversa índole, eran tempos de cambios e dun novo rexurdir do movemento veciñal, o traballo e a importancia que tiveron as comunidades de usuarios de augas de traída, non ten prezo.

Cerponzóns foi unha de tantas parroquias onde a veciñanza comezou a organizarse para poder mellorar a súa calidade de vida, as carencias eran moitísimas, é eles, como puideron, investindo dos seus poucos aforros, lograron entre unhas cantas comunidades distribuídas por varios lugares da parroquia, levar a auga dos mananciais ás súas casas. Ata ese entón a veciñanza servíase diariamente de ir buscar a auga ás fontes, de mananciais particulares ou daqueles que podían economicamente ter un pozo na súa casa.

Así que se puxeron ao choio e organizándose pola súa conta, comezaron a buscar as captacións e foron levando as súas augas para depósitos, os cales desde eles, despregáronse redes de abastecemento para chegar a aquelas casas que se sumaron ao sistema que se ía a implantar de autoxestión e así poder ter un servizo de auga que evitase o esforzado traballo de ter que estar día si e día tamén en ir buscar auga á fonte.

É por iso que desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, queremos homenaxear a toda esta xente que traballou arreo realizando durante meses, mesmo anos, éste importante feito. É deber noso lembrar ese gran labor realizada por homes e mulleres que se organizaron en cuadrillas para a realización dos traballos que levaron durante muitos sábados e domingos.

A través dun documental, realizado por Fernando Portela, fomos recollendo dos veciños e veciñas os recordos e anécdotas do labor desenvolvido naqueles momentos.

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, agradecemos a colaboración desde a Consellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural do Concello de Pontevedra, a cargo do Concellal, Iván Puentes.

En breve anunciaremos o día do estreno do documental A NOSA AUGA.