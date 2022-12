El tarot de la salud

Es muy fácil protestar y responsabilizar a otro de los errores propios. Esto, que es una práctica muy habitual en el día a día de las relaciones personales, lo trabajan los políticos como nadie.

Utilizan la estrategia del ventilador, consistente en expandir el error, echarse la culpa entre administraciones para generar una nebulosa en la que nadie sea el responsable de nada. De esa forma, entre que los ciudadanos no sabemos muy bien quien tiene competencias en cada materia, y que ellos hacen todo lo que pueden para confundirnos, acaban logrando su objetivo, que no es otro que engañar al personal y descargarse de sus responsabilidades.

Es lo que hacen en el gobierno de la Xunta. No hay noticia negativa que no sea responsabilidad del Gobierno central, al menos cuando allí gobierna el PSOE. Pareciera que no tenemos una Comunidad Autónoma con decenas de competencias transferidas, y que lo único que hacen aquí es triplicar el gasto en funcionarios, instituciones y cargos de confianza para nada.

En sanidad, por ejemplo, la Xunta lleva años de recortes, convirtiéndola poco menos que en un erial. Todo ello a pesar de que se trata de una materia transferida y que es la responsable única de su gestión. Ello incluye dotarla de presupuestos, contratar personal o construir hospitales. Pero también son responsables de los recortes en la atención primaria, de las quejas en la hospitalización, de las listas de espera, de las ilegalidades por los turnos doblados de los profesionales, de la eliminación de especialidades en muchos centros, etc… Sin embargo, cada vez que hay un problema, lo único que se les ocurre es culpar al gobierno de España.

Ahora pretenden darle un nuevo tajazo, implantando las consultas por videollamada. Quieren convertir la sanidad pública en una especie de tarot sanitario telefónico para tapar la carencia de profesionales. A fin de cuentas, eso de la visita presencial para que el médico te haga una exploración está sobrevalorado, ¿no creen?

Lo que realmente deberían de hacer, es un consultorio en un programa de máxima audiencia. Luar, por ejemplo, y que sea el propio Gayoso quien se encargue de diagnosticar a los gallegos. Igual que hace de psicólogo, también podrá detectar una simple gripe.

En fin, bromas aparte, ya está bien de jugar con la salud de la gente, ya está bien de recortes, de engaños y, sobre todo, de tratarnos como tontos. Tapar un problema no lo resuelve, y culpar a quien no tiene responsabilidad, por muy ideológico que sea, tampoco.

Habría que ver cuántos dirigentes del PP llaman al médico por teléfono para un diagnóstico. Posiblemente ninguno, porque tienen seguros privados que pagan con el dinero que nos recortan a los demás.