Llámenle Navidad a la Navidad

En estos días recibo multitud de mensajes de sms, telegram, Messenger, whatsapp, en los que salvo raras excepciones todo el mundo me felicita las Fiestas, "Felices Fiestas" o "Boas Festas", son los mensajes más utilizados. Ciertamente uno no desea que todo el mundo festeje la Navidad, bien por sus creencias, o sencillamente por un fenómeno cada vez más extendido que consiste en considerar que esta fecha le resulta triste o que incluso le gustaría dormirse el día 23 de diciembre y despertar el 7 de enero (algunos lo practican con puntuales episodios de sobriedad). Están en todo su derecho, faltaría más. Pero todos los demás que son legión, aquellos que se reúnen para cenar el día de Nochebuena, para comer el día de Navidad, que regresan a sus lugares de origen, que van a visitar a sus abuelos, a sus padres, o simplemente se reúnen con sus amigos, ¿por qué no felicitan la Navidad?.

A mí personalmente, nadie me ha felicitado indicándome "Boa noite do Apalpador", ni "Boas Festas do Inverno", porque sinceramente ni soy de O Courel ni se lo que es eso. Afortunadamente recibo cientos de felicitaciones de todo el mundo en las que se menciona la palabra Navidad, incluso en aquellos lugares en que se celebra a 35 grados de temperatura, pero la Navidad.

La Navidad es una fiesta Cristiana extendida por la parte aoccidental del mundo, ciertamente muy utilizada en el marketing comercial, pero es hasta admisible que se utilice el nombre de Nadal o de Navidad en esta época del año aunque la actividad poco o nada tenga que ver con el espíritu Navideño. Como ejemplo es loable que la Concejalía de Promoción Económica del Concello de Pontevedra haya puesto el apellido "NADAL" a todas sus actividades, que son muchas, en esta época del año. En contraste no se quién es el responsable de la organización del denominado, poboado de Nadal, pero uno no sabe cuándo entra en él si está en una decoración navideña o se ha metido en el rodaje de Willy Wonka. En todo caso ahí está el Alcalde invitando a los funcionarios al "Pincho do Nadal", o la promoción de la "Cabalgata de Reis", uno de los eventos que sin duda aglutina más público y sobre todo infantil en las calles de Pontevedra en todo el año.

¿Por qué entonces no nos felicitamos la Navidad, o no nos decimos Bo Nadal?. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre?. Podría poner ejemplos o comparativas, pero me cargaría el espíritu navideño del comentario.

Pues eso, Feliz Navidad a todos.