El Colegio de Médicos de Pontevedra rompe relaciones con la Consellería de Sanidade

Más grave, si cabe, es que avalan la prioridad en la atención de los pacientes que acuden a los centros de salud en personal no sanitario. Disfrazando este triaje en sistemas de "ordenación de la demanda" que no tiene validez clínica, ni jurídica. Esto supone, a nuestro juicio, un peligro no solo para la intimidad sino también, y mucho más grave, para la propia seguridad de los pacientes. Desde su implantación, la "ordenación de la demanda" es peor.