27 días: Los medios amores

Estoy empeñada en enamorarme de los amores desvalidos a punto de morir.

Tengo obsesión con los dolores que lastiman para siempre. Son mis preferidos.

Esos que se disfrazan de romance y me envían canciones de amor que pienso

que fueron escritas para mí, pero nunca fueron mías.

Como comida para el hambriento, así me apego a lo que parece ser pero no es.

Me rompo en pedazos y pretendo que no duele.

Sonrío y abro mis brazos para recibir cualquier amor mediocre que me haga sentir mediocremente amada.

Extraño los besos con sabor a cuchilladas dulces y los pocos te quiero llenos de nebulosidad.

Me hace falta lo que no hace falta. Las dudas y la discordia que me hacen reír como una tonta.

Soy como las aves confinadas que piensan que ese diminuto espacio es el universo.

Volando distancias cortas que parecen ser suficientes.

Solo busco sentirme querida. Aunque esa palabra puede significar algo diferente para muchos.

Para mí es la aceptación de cualquier hipócrita que quiera pasar un rato conmigo.

Tengo suerte para los medios amores. Esos que te ponen condiciones.

Soy el imán de los que no saben lo que quieren. Llegan a mí y los recibo plácidamente.

Los hago sentir interesantes y deseados. Comienzo a parecerme a ellos.

Así como un camaleón, me convierto en ellos.

Soy la babosa Ninja de Borneo lanzando flechas de amor repletas de hormonas

de amor que creo que harán la diferencia.

Siempre me equivoco.

Para ser amada hace falta algo más que amor. Más profundo y auténtico.

Algo que no está en la piel, ni en la mirada, mucho menos en las palabras.

Mañana amaneceré intentando entender las razones de mis desaciertos.

Intentos de relaciones llenas de errores y horrores con nombres y apellidos

que me persiguen constantemente.

Por hoy solo basta con fortalecer sabiendo que solo son tropiezos.

Es culpa de alguien muy cobarde, que no sabe lo que hace,

es como la culpa huérfana, sin hogar y sin dueño.