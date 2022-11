La mejor llamada a la movilización

Isabel Díaz Ayuso, que merece el respeto que le otorga el hecho de ser la representante de una institución democrática española, nada menos que presidenta de una comunidad autónoma, ha perdido el norte, y ha batido su propio récord de acusaciones al presidente del Gobierno, permitiéndose el lujo de acusarle de querer encarcelar a la oposición. Así, sin anestesia y sin ningún tipo de pudor.

Pero la cosa no se quedó ahí. También dijo que el Gobierno pretende perpetuarse en todas las instituciones y blindar a los suyos, piensa que a Feijoo no le están permitiendo hacer su trabajo de líder de la oposición, afirmó que tenemos un Gobierno totalitario cuyo objetivo es destrozar a la oposición porque, como en las dictaduras, no puede haber oposición, y dijo, literalmente, que lo que pretende el Gobierno de España, es "matar a la oposición".

Es decir, para Ayuso España es una dictadura con un gobierno totalitario que limita los derechos de la oposición y tiene como principal objetivo encarcelarlos a todos. Lo que no queda muy claro, es si estas declaraciones se corresponden con un temor o un deseo de la señora Ayuso.

En todo caso, siendo estas unas acusaciones muy graves, lo peor es que no son fruto de un calentón momentáneo, sino que responden a sus verdaderas aspiraciones, porque quien habla es su conciencia, que suelta todo lo que a ella le gustaría hacer si contase con el poder suficiente.

Pero también es una forma de desviar la atención de los problemas de su comunidad, por ejemplo, de la huelga de médicos por los recortes en la sanidad pública gracias a la aplicación de su democrática ideología.

En realidad, si Ayuso puede decir semejantes barbaridades es, precisamente, porque España es una democracia con plena libertad de expresión, la misma a la que ella tanto apela y añora una y otra vez. ¿O es lo contrario?

Si la izquierda necesitaba motivos para movilizarse, aquí tienen uno. Pongan el audio de sus declaraciones y conseguirán que Ayuso sea para los socialistas españoles lo que Rajoy a los independentistas catalanes, un multiplicador de adeptos. Pero, sobre todo, paremos los pies a esta gente que, en el fondo, es peligrosa porque acusan a los demás de sus propios deseos.