Accidente en la calle

Vecino de Pontevedra denuncia al Concello tras haber sufrido una caída por causa del mal estado del mantenimiento en el tramo peatonal al frente del Hospital Provincial.

El accidente le causó un total de 55 días de baja impeditiva por una caída cuya responsabilidad niega el Concello de Pontevedra.

El pasado 4 de junio de 2021, el Sr. Enrique Lores, vecino de Pontevedra de 66 años, mientras paseaba, como otros tantos ciudadanos, por la zona peatonal de la conocida y concurrida c/ Loureiro Crespo, tropezó con el alcorque levantado de uno de los árboles allí plantados, frente a la entrada del Hospital Provincial.

El Sr. Enrique Lores fue atendido en un primer momento por varios transeúntes, entre ellos una enfermera jubilada y un peatón que le manifestó que la semana anterior una señora se había caído y dicha caída le había causado un traumatismo craneoencefálico. Siendo trasladada en ambulancia al hospital Montecelo. Al sr Enrique Lores le atendieron en el hospital Quirón Miguel Domínguez.

El primer diagnóstico del aparatoso accidente fue el de traumatismo facial y fractura del 5º MTC de la mano derecha, causando baja médica por cincuenta y cinco días en los que estuvo imposibilitado para sus actividades.

A consecuencia de las lesiones, el Sr. Enrique Lores reclamó al Concello de Pontevedra por el grave estado de la calle peatonal, denunciando que es un riesgo de caídas para cualquier viandante. Sin embargo, la contestación de la Administración que dirige el alcalde D. Miguel Anxo Fernández Lores no puede ser más absurda: según la corporación local, que siempre alardea de su maravillosa peatonalización, “nunca” se ha caído nadie, la Policía Local no sabe ni conoce a nadie que haya sufrido una caída frente al Hospital Provincial, y las obras tienen un mantenimiento adecuado. Sin embargo y en palabras del Sr. Enrique Lores, es difícil creer que en una zona peatonal plagada de adoquines salidos y alcorques rotos y levantados no se haya producido ningún otro accidente, salvo el aquí denunciado, desde que se ejecutó la obra de peatonalización de c/ Loureiro Crespo. Por lo que el sr. Enrique Lores se pregunta: sí el diseño urbanístico es perfecto, según la Corporación Municipal, entonces, ¿por qué actualmente se esta rodeando con otra alternativa, en vez de alcorques, como antes, los nuevos árboles plantados?

En la sorprendente contestación del Concello a su solicitud de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración, se le expresa al Sr. Enrique Lores que la culpa de la caída es “suya por no mirar al suelo o por no saber caminar”. Dicho comentario, le parece un tanto pueril y falto de rigor jurídico y con un cierto tizne de arrogancia y prepotencia, por lo que debe ser censurado, ya que le parece un “insulto a su inteligencia” y añade: -vds (corporación municipal) dedíquense a realizar un diseño urbanístico adecuado en el que los ciudadanos podamos pasear con tranquilidad y sin peligros, que para eso les votamos y pagamos.

Según el propio Sr. Enrique Lores, en esta ciudad existe cierta reticencia entre los viandantes a denunciar lesiones por caídas en la calle, sobre todo si los accidentados son personas de edad avanzada, pues son conocedores de que el Concello de Pontevedra, en palabras del Sr. Enrique Lores, quiere evitar publicidad negativa que sea capaz de ensombrecer el llamado “milagro” peatonal. Es de reconocer que existe una dejadez o falta de competencia de los técnicos municipales en el correcto mantenimiento de la seguridad de las calles. La “táctica” kafkiana del Concello es la de echar la culpa a los viandantes por su “falta de diligencia peatonal”, pero los ciudadanos son conocedores de tal situación, y así de esta manera, lo que consiguen es concienciarnos para hacer reclamaciones.

Supongo que para obtener premios como “modelo peatonal”, esta ciudad habrá sido visitada y observada por personajes cualificados, que son los que habrán calificado a la ciudad como tal, pero me pregunto: a que zonas, calles, paseos etc. fueron; pues estoy totalmente convencido que por la zona peatonal de la calle Loureiro Crespo, no han pasado.

Desde este medio, quiero animar a todos aquellos que hubiesen tenido un percance como el mío, lo denuncien judicialmente o a través de los medios de comunicación, pues de esta manera contribuiremos como ciudadanos a mejorar nuestra seguridad y bienestar.

****Enrique Lores Gil