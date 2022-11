Juan Acacio Morales Hermo: cantor, barítono y amante de la música.

Unos de los mejores barítonos es nuestro amigo Juan Acacio. Hijo de padre Manchego y de madre gallega, nacida en Arcade. Fueron cinco hermanos; cuatro nacieron en Madrid y el pequeño en esta nuestra tierra. Ya ubicados en Pontevedra, realizó sus estudios en el Instituto Sánchez Cantón.

Nació con el duende de la musicalidad. En su juventud, formó dúo con Fernando de Valle – Inclán Alsina, denominado “Juan y Fernández”. Actuaban tres días semanales en Radio Pontevedra y triunfaron, logrando una gran audiencia. Fernando se fue a cursar estudios a la Universidad de Santiago de Compostela y el “dúo desapareció”.

Ingresa en el Ministerio de Turismo, en esta ciudad, en la cual trabajó unos 50 años. Le abordó y me intereso de su vida musical.

- ¡Casi has comentado todo! Entré de pincha discos en la discoteca del Hotel Universo, compaginando mi empleo con el Ministerio de Turismo. José Rey (cuñado de Manuel Antonio Pintos) y yo, formamos otro dúo que difundíamos las canciones de los cantores de aquella entrañable época.

El haber nacido en Madrid, tuve que realizar el Servicio Militar en su zona, en Intendencia de Colmenar Viejo; era muy disciplinado, respetuoso y procuraba pasar desapercibido. Me encantaba jugar al ajedrez y lo practicaba con algunos.

Estaban preparando la ceremonia para la Jura de Bandera de los reclutas. El Alférez, director de música, andaba buscando cantores para la jura. Por su pabellón iban pasando varios reclutas y soldados. Nunca había cantado en la Mili. No sé qué intuyó en mí, y me obligó que pasase por su departamento para realizar una prueba de voz. En un viejo piano, me dieron la nota y canté. Fui elegido para cantar en la Jura de Bandera.

Yo, solo, canté: Lili Marleen; esta música fue compuesta en 1937 por Norber Schulze: se basó en un poema del soldado Hans Leip que escribió en 1915, durante la Primera Guerra Mundial; se estrenó en 1939 por Lale Anderse, adquiriendo gran popularidad que fue traducida a muchos idiomas, transformándose en marcha militar.

Finalizada la mili, regreso a esta tierra meiga y me casé con Dolores Rey Guntín. Es curioso, primero conocí al que fue mi suegro, en la Plaza de Teucro, conocido como “Pepe el Baldero”.

Mi hija nació con una discapacidad; Lola dejó sus labores para estar pendiente de sus cuidados; regresaba pronto a casa y cantábamos; fue creciendo y tenía una voz maravillosa; formamos dúo y participamos en un Festival de la Asociación Juan XXIII de Pontevedra.

Nuestra actuación fue tan tierna, tan bien compenetradas las voces que el público aplaudió con gran entusiasmo. Los presentes fueron comentando nuestra musicalidad, llegando a los oídos de Gayoso, director del programa “Luar”. Este se puso en contacto con nosotros para actuar en su programa.

A mi hija le entusiasmó y aceptamos. Unos meses después ella falleció. En 2018 Gayoso nos invita a mi esposa y a mí a su programa; canté “Pensando en ti”, en memoria de mi hija. Fue muy emocionante y provocando lágrimas y muchos aplausos.

Me invita Pili Pampín a su programa en TVG; fue una experiencia muy emotiva, ya que compartimos musicalidad, cantando en el idioma Gallego.

Roberto Vilar nos convida a su programa: (Quén Anda aí?). Mi esposa, que es modista, comentó la moda de los años 70; yo, la experiencia de pincha discos en la discoteca del Hotel Universo.

Luego me invita Piñeiro a su programa “El Bamboleo”. La canción de Frank Sinatra “My Way”. Nos llamaron a otros programas. Mi esposa es Modista.

En las Letras Gallegas de 2013, ya formaba parte de la Coral de Salcedo, canté solo, acompañado de la banda de música de Salcedo, en el Teatro Principal. La canción fue “Miña Terra Galega”. Fue un atruendo de aplausos y felicitaciones. Me sentí Pavarotti.

Se inicia su camino el Orfeón Pontus Véteris; Manuel Antonio Pintos me invitó; me sentí entre amigos y sigo aportando mi voz a este maravilloso grupo, que formamos una pequeña familia musical.

Participamos en eventos benéficos, y en dónde nos inviten. Este año tenemos varias actuaciones. Ya hemos realizado algunas: La Fiesta de la Almeja en Campelo y en otras localidades.

No tuve más remedio que estudiar música, tenía una fina audición, pero no encajaba en la Schola Cantorum del Monasterio de Poio; me agradaba la gran unificación de todas las voces. Esto me lleva a preguntarte, ¿Qué opinas de los cantantes actuales?

- Hoy los jóvenes tienen a su mano muchas herramientas. Con su móvil pueden acceder a inicios de canto, ritmos, armonía y otros usos. Cantan y se escuchan a sí mismos, y alguno intenta abrirse, con grandes dificultades, en la vida musical. Un ejemplo,

“Recantos en Luar”. Muchos tienen unas tonalidades preciosas, pero sin modular.

Es preferible integrarse en grupo o formarlo, integrase en él e ir configurando sus voces en una armonía y de buen cantar. Yo, hoy, me siento muy integrado en el Orfeón; nadie buscar el destacar, sino ayudar que todos juntos, unificando las distintas voces, llevemos a buen fin nuestra musicalidad.

Comparto tu sugerencia y me alegra que sigas aportando tu don musical. Espero estar presente en todas vuestras actuaciones. Gracias por atenderme.

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: @Juan Acacio Morales Hermo.