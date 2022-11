CESM no firmará la Carrera Profesional para los facultativos excluidos

La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) no firmará el preacuerdo alcanzado el pasado viernes en la Mesa Sectorial de Sanidade, entre el SERGAS y los sindicatos CIG, CCOO, CSIF, SATSE y UGT, sobre la Carrera Profesional (CP) por considerarlo ‘inadmisible’ y muy lesivo para los intereses de los facultativos excluidos en 2018 -tanto los que entonces eran eventuales como los que en este periodo han pasado a fijos-, al negarles los atrasos entre 2019 y 2022, y no reconocer la igualdad entre los profesionales que accedieron a la CP en 2019 y los que van a acceder en 2023.

El Sindicato Médico entiende que la aplicación de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y del Tribunal Supremo (TS) será mucho más beneficiosa y ecuánime para los afectados que el preacuerdo alcanzado, porque en ellas se reconoce que los profesionales excluidos debían incluirse en el acuerdo de 2018 promovido y suscrito por CESM para abrir la puerta al acceso a la Carrera Profesional de todos los facultativos.

CESM-Galicia denuncia, además, que la Directora de Recursos Humanos del SERGAS, Ana María Comesaña, sometió a un chantaje a los sindicatos que negociaban la extensión de la Carrera Profesional a los facultativos excluidos del acuerdo de 2018, al amenazar con suspender este derecho retributivo si se exigía el cobro de los atrasos desde 2019 hasta 2022, ya que el acceso al primer grado comenzaría en enero de 2023.

El Sindicato Médico considera que no es de recibo que la responsable de Recursos Humanos ‘amenace con suspender la Carrera Profesional si no se aceptan esas nefastas condiciones para el acceso de los médicos excluidos’ entre otras razones porque no se puede amparar en la falta de dinero, después de que la Consellería de Sanidade haya logrado un ‘ahorro multimillonario e injusto’ en los últimos años ‘a costa de sus trabajadores’.

Explica, en este sentido, que desde 2006 a 2018 mantuvo sin Carrera Profesional ordinaria al personal fijo, al no poder acceder a la convocatoria de Carrera Profesional Extraordinaria, con el montante económico que eso supone; se ahorró la CP de los eventuales y de los que iban pasando a fijos desde 2019 a 2022; los cerca de 12.000 € anuales que por este concepto ha dejado de pagar a cada médico que se iba jubilando; las vacantes tanto de estas plazas por jubilación, como las de vacaciones y bajas de los profesionales en ejercicio que tampoco se cubrían con nuevos contratos y estaban presupuestadas.

Con esta ‘gestión’ -añaden- se ha producido un ahorro económico de tal magnitud que debe ser más que suficiente para que ahora los eventuales no tengan que renunciar al dinero que se les adeuda, y puedan acceder a la CP sin restricciones.

Por si esto no fuera suficiente -prosigue- en los últimos 3 años la recaudación impositiva que le corresponde a la Xunta de Galicia por IVA e IRPF ha aumentado considerablemente, lo que unido a la llegada de fondos europeos hace pensar que la Administración cuenta con recursos suficientes para atender estas obligaciones con los profesionales sanitarios.

En cualquier caso -subraya- si no hubiera suficiente dinero, se puede recurrir a créditos extraordinarios como la Xunta ha hecho en multitud de ocasiones, y siempre se puede negociar un plan de pagos plurianual con los afectados, pero no dejar de pagar esos atrasos.

La Central Sindical asegura que, como hizo desde un principio, continuará defendiendo los derechos y garantías de los facultativos que tienen consolidada su CP, y trabajará para extender esos derechos a los facultativos eventuales que son el futuro de la Sanidad Pública, al tratarse del grupo más joven y numeroso.

CESM Galicia concluye recordando que en el verano de 2018 fue el primer sindicato que firmó un acuerdo con el SERGAS para abrir el acceso de todos los facultativos a la Carrera Profesional, una justa reivindicación que ahora pretenden atribuirse otras organizaciones a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.