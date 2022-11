Cuadro al revés

Un cuadro el pintor neerlandés Piet Mondrian permaneció 77 años colgado al revés en prestigiosos museos, descubrieron esta semana los responsables del museo Kunstsammlung en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde se halla actualmente expuesto. Eso que han leído es tal cual el texto de una noticia de prensa. Y no se trata de El mundo Today, el diario satírico online, pese a que de la noticia pueda sacarse una buena sátira.

Es difícil comentar esta información porque uno no sabe por dónde cogerla, igual que ocurría con el cuadro en cuestión a quienes lo exhibían. No se sabe si reir o llorar. Uno pensaba, en su ingenuidad, que estos asuntos de cuadros que valen millones los gestionaban expertos. Profesionales preparados para distingar el derecho del revés de una obra de la que usted ni yo distinguiríamos nada.

La pintura, titulada "New York city 1" y formada por varios trazos rojos, amarillos y azules que se entrecruzan en ángulos rectos, se expuso en el sentido equivocado en el Moma de Nueva York. Y cuando el museo de Düsseldorf recibió el cuadro en 1980, lo colgó del mismo modo. La comisaria de la muestra empezó a sospechar del error tras ver una fotografía de 1944 en la que el cuadro estaba colocado en el caballete en el otro sentido. El hecho de que la pintura careciese de firma parece haber contribuido a la equivocación. Excusitas. O somos expertos fetén o somos expertos do carallo. Y si cobramos sueldos como los primeros no podemos comportarnos como los segundos. Que fácil es criticar y qué bien me siento haciéndolo, pero es que lo ponen a huevo. Es como tantas obras de arte conceptual, ya saben, chorradas basadas en las ocurrencias de gente con ínfulas artísticas, que se prestan a la risa floja, a la mofa y la befa. Comño el chiste de la señora de la limpieza que está recogiendo una sala con arte conceptual y se tira media hora preguntando si esto o aquello va para la basura o se trata de "arte". Igual piensa usted que padezco una suerte de animadversión hacia el arte conceptual y sus excesos. Bueno, todos tenemos nuestros padecimientos, qué le vamos a hacer.

Volviendo al cuadro de Mondrian, la pregunta que surge inmediatamente es cuántos cuadros más están por ahí colgados al revés en museos y salas de exposiciones. Quicir.