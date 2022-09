Discutiendo la cultura del etiquetado moral

sostenía que "

sólo hay un mal, la ignorancia". Sin embargo, si observamos la palabra griega

"amathia"

, que no necesariamente debe traducirse lineal y literalmente como "ignorancia", sino más bien como la ignorancia propia del estúpido que, a pesar de ser letrado en ciertos campos del saber, decide voluntariamente suspender el juicio criterioso y prudente. El intelectualismo moral de Sócrates explicará que la gente hace cosas malas por falta de sabiduría (no por ignorantes de "no saber lo que están haciendo"), es decir, por no tener comprensión cabal de qué es lo correcto. La sabiduría, en al menos una de sus tantas definiciones, sería entonces el conocimiento de lo que es correcto y lo que no. Ahora bien, a pesar de explicar esto, la gente suele tomarlo bastante mal y se inclina generalmente a malinterpretarlo con falaces analogías que nos lleva a sostener que, por ejemplo, Hitler no fue "poco sabio", en el sentido precedentemente señalado, sino que era malo y punto. Discutamos eso.