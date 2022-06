Días raros, chirlas y Albert Hammond

Tal vez hagamos bien en preguntarnos por qué no existe el día mundial de la chirla. Vamos a ver: el 21 de junio es el día mundial de llevar el perro al trabajo, el 10 de enero, el día mundial de la gente peculiar, el 4 de febrero es el del orgullo zombie… puedo seguir pero ya le estoy viendo la cara de asombro. ¿Qué ha pasado que, hasta donde sabemos, nadie ha pensado en dedicar un día a este molusco bivalvo (chamelea gallina) que habita en las aguas saladas? Alguien tenía que salir a palestra a poner los puntos sobre las íes y, sobre todo, a hacer justicia a la chirla. Luego dirán que si esta sección de opinión esta llena de raros y de rarezas, que si esto, que si lo otro, pero es que las van pidiendo.

La chirla es un molusco pelecípodo, perteneciente a la familia de los venéridos. Y a usted qué le importa. Ya. Pero si empezamos despreciando las denominaciones científicas, después no nos extrañe que la gente pase por alto a estos pobres bichos. Ni usted ni yo nos vamos a acordar mañana, qué digo mañana, al llegar al siguiente párrafo de lo de pelecípodo y los venéridos, de acuerdo; ¿pero qué cuesta tener un detalle y un respeto con las chirlas? Usted y yo bien que nos las comemos, ¿no? Pues que menos que honrar su memoria. ¡Qué ricas a la marinera! Con su sofrito de cebolla, tomate triturado, un chorrito vino blanco y coloreado con pimentón. O al ajo y limón, con su perejil picado, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Hombre, hombre.

Las chirlas han pasado a formar parte de nuestro organismo, las hemos masticado y deglutido, digerido y metabolizado. Bien se merecen un reconocimiento. Ninguno abrimos la boca, salvo para engullirlas. Quiero decir, que bien que nos callamos cuando procedemos a torturar a la pobre chirlitas metiéndolas en agua hirviendo para que se abran. Ya me imagino a las pobres cantando entre dientes (dientes de chirla, of course) aquella de Albert Hammond: "échame a mi la culpa / de lo que pasa / cúbrete tu la espalda / con mi dolor / y allá en el otro mundo / en vez de infierno encuentres gloria / y que una nube de tu memoria / me borre a mí". O puede que no: igual las chirlas son más de trap porque están a la última. Qué sabe nadie.