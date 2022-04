Acaba de comenzar el Ramadán, durante un mes, aproximadamente, los musulmanes ayunarán durante el día y comerán por la noche, así observarán uno de los 5 pilares a que están obligados por su religión, los otros cuatro son: creer que no hay otro Dios más que Dios (Alá), la oración, dar limosna a los pobres (sobre todo a los ancianos) y peregrinar por lo menos una vez en la vida a La Meca.

El Ramadán es una fiesta movible, cada año empieza 12 ó 13 días antes, es el noveno mes del calendario musulmán que tiene 12 meses de 29 o 30 días (el año tiene 354 o 355 días). Es el mes que Dios eligió para desvelar a Mahoma, las verdades escritas en su libro sagrado que es el Corán, con pasajes muy similares a la Biblia.

Se celebra el Ramadán con gran fiesta y recogimiento, que los españoles que viven en Marruecos respetan, como ellos nuestra Semana Santa.

Desde la salida del sol hasta la puesta del astro rey no les está permitido comer, beber, fumar, sexo o perfumes, todo ese tiempo lo dedican a la oración, están exentos los enfermos, embarazadas y menores de 12 años. Ellos dicen que "un minuto después de ponerse el sol" o sea "cuando se pueda distinguir un hilo blanco de un hilo negro" ya pueden empezar la celebración.

Lo primero que toman es un tazón de Harira que consiste en una sopa espesa, a veces cremosa, hecha con legumbres, tomate, carne y especias, a continuación toda clase de platos típicos como puede ser el TAYIN que es un estofado de carne o pescado, cocinado lentamente en un fuego de carbón, se sirve en un recipiente de barro especial, con tapadera cónica, a veces el tayín lleva pasas, membrillos, aceitunas o almendras y está buenísimo, aunque el de pescado no me gusta.

El MECHUI es el cordero entero, asado al espeto o al horno, se toma en ocasiones especiales como ésta del Ramadán, junto al plato de cordero, se pone una mezcla de sal y comino en polvo para quien desee echárselo.

Pero el plato típico por excelencia es el ALCUZ (CUZCUZ), sémola de trigo cocida al vapor, acompañada de un guiso hecho con verduras y carne de cordero o pollo, se sirve en grandes platos, que generalmente se colocan en el centro de la mesa, se come con la mano hueca haciendo de cuchara, pero respetando cada comensal su lugar. Según mi amigo de Xanen, mientras se come no se debe hablar, porque se pierde bocado (eso dice Larbi).

Los postres son deliciosos, hechos a base de miel, almendras, nueces y ajonjolí, los típicos de esta fiesta son: las "CHUPARQUIAS" y "LOS CUERNOS DE GACELA", para terminar la comida nada comparable a un té con hierbabuena (menta) tomado en vaso largo y muy caliente, a sorbitos, sosteniéndolo entre los dedos pulgar y corazón, el té se hace echando en la tetera: té, azúcar y la hierbabuena en abundancia, después se le añada agua hirviendo y se deja reposar un buen rato.

El Ramadán termina con la fiesta de la "ruptura del ayuno" que se llama ID AL-FITR o también AID ES-SECHIR que es el primer día del décimo mes (el chaoual), también se le llama "la pequeña fiesta del cordero" porque durante tres días se come esta carne.

Sólo me resta, desde aquí mandarles un cariñoso saludo a los musulmanes afincados en Pontevedra - Vilaboa y decirles SALAM ALIKUM y SUKRAM por dejarme conocer su cultura.