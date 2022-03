Ya están de vuelta

El pasado fin de semana tuvo lugar una nueva conferencia de presidentes y a ella acudieron las dos estrellas rutilantes del tenebroso firmamento del PP, que son, Feijoo y Mañueco. Acudieron como colegas, aunque en poco tiempo serán jefe y subordinado. El primero, a puertas de su coronación como líder del partido, y el segundo, orgulloso del acuerdo conseguido para continuar como presidente autonómico durante los próximos años.

Un acuerdo que, a pesar de representar una capitulación ante la extrema derecha, no es motivo para dejar de reconocerle a Mañueco una extraordinaria lucidez. Recordemos que convocó unas elecciones para liquidar a Ciudadanos con el fin de gobernar en solitario, y terminó de rodillas ante la extrema derecha. La verdad es que el cambio no puede ser más beneficioso, como él mismo ha admitido, para todos los castellanoleoneses.

Estamos ante un formidable éxito de Mañueco, y un mejor debut de Feijoo. Si hace un año alguien hubiera dicho que la primera región de España en la que

Vox alcanzaría poder institucional sería Castilla y León, habría causado risas generalizadas. Sin embargo, ahí está el resultado.

Vox le ha sacado al PP todo lo que quería y algo más. Total, solo son tres consejerías, la vicepresidencia y la presidencia de la Cámara. Es decir, Mañueco entrega todos los sillones que le estaban reclamando, paga el precio para poder seguir gobernando y a cambio no consigue nada.

También podemos añadir al debe de Mañueco la gracia de que la extrema derecha gobierne en una comunidad autónoma por primera vez en democracia.

¿Qué fue de aquello de, pactos sí, pero solo de investidura? Pues bien, ahora el PP homologa a Abascal como su socio prioritario, más bien como su único socio.

Es una pena que no sepamos qué piensa Feijoo de todo esto, solo que imputa esta decisión al propio Mañueco porque como, según él, todavía no es presidente del partido, no tiene porqué dar ninguna explicación al respecto.

Siendo esto cierto, no lo es menos que, precisamente por estar en camino de serlo, sería estupendo que los militantes de su partido, además de los compromisarios o quienes tengan que tomar la decisión de darle su apoyo, sepan dónde está cada uno, y sepan qué planes tiene el señor Feijoo, por si en el futuro es él quien tiene que decidir si su partido se vuelve a encamar con la extrema derecha o no.