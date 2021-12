ALCER Pontevedra ha atendido a más de 70 personas y un total de 15 familias

La Asociación de Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, ALCER Pontevedra, recibió de la Xunta de Galicia la cofinanciación del Servicio de información y asesoramiento a personas con enfermedad renal crónica y sus familias, con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del IRPF, la cual es gestionada desde Cogami. Gracias a este proyecto, durante este año se han atendido a más de 70 personas y un total de 15 familias.

El plan de vida de las personas con enfermedad renal crónica se ve alterado tras el diagnóstico, por la necesidad de llevar una vida sujeta a un tratamiento renal sustitutivo, que puede ser hemodiálisis en el hospital 3 veces por semana, diálisis domiciliaria diariamente o trasplante. También puede darse el caso de oscilar entre los diferentes tratamientos.

Durante la situación de pandemia en la que nos encontramos, todas las personas que reciben este tipo de tratamientos han tenido que continuar acudiendo a las salas de diálisis y a las revisiones médicas, teniendo en cuenta que muchas son personas inmunodeprimidas y de riesgo, lo que les ha supuesto tensión, incertidumbre y situaciones de ansiedad, en las que hemos estado interviniendo y continuamos haciéndolo también de forma presencial, en las diferentes salas de diálisis.

Actualmente se mantiene la atención presencial con todas las medidas de seguridad y siempre bajo cita previa, aunque sigue siendo mayoritaria la atención telefónica.

Desde Alcer Pontevedra queremos recordar la importancia de la prevención de la enfermedad renal, pues un riñón que no está realizando la filtración necesaria no duele y por lo tanto no nos damos cuenta y su función es de importancia vital. Los hábitos de vida afectan mucho a la función renal, como por ejemplo el mal uso de medicamentos o el abuso de algunos medicamentos como el ibuprofeno se dice que puede afectar.

Además no podemos olvidarnos del actual Covid-19, que está causando secuelas que afectan al funcionamiento de los riñones en muchos casos.

Aprovechamos para recordar que la donación de órganos es fundamental para esta dolencia, pues un trasplante renal puede mejorar mucho la calidad de vida de una persona que padece enfermedad renal, pudiendo así evitar el tratamiento diario y las restricciones en la alimentación.