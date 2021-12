Nosotros cumplimos PGE (2ª parte)

El 25 de noviembre se aprobaron en el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención del BNG, los Presupuestos Generales del Estado (P.G.E) para 2022 que impulsarán la recuperación y la gran modernización de nuestro país, ahora se tramitan en el Senado, esperando a su aprobación definitiva.

En este artículo me voy a referir a las inversiones en Pontevedra, pues en un anterior artículo me he referido al gasto social.

INVERSIONES EN PONTEVEDRA : 236,54 millones para infraestructuras y mejoras en el territorio provincial, inversión por habitante de 412,5 €, superando los 308,2 € por habitante de los Presupuestos vigentes. Voy a señalar las que nos afectan más directamente a Pontevedra capital:

NUDO DE BOMBEROS: 2.250.000 € para la licitación obras en 2022. Ana Pastor anunció la redacción del proyecto en 2013 y prometió el inicio de las obras en 2015 y en 2016, y solo inauguró en Pontevedra el desdoblamiento de la avenida de Vigo, obra heredada del convenio que firmó su antecesor, José Blanco, con el Concello de Pontevedra. De sus promesas incumplidas se sabe mucho en Pontevedra. Los socialistas lo haremos realidad.

A-57 (23.732.000 euros para completar tramo Vilaboa-A Hermida). Con la A-57 (Circunvalación de Pontevedra) se han perdido los 8 años del Gobierno de Rajoy, en octubre de 2015 se puso una primera piedra propagandística del primer tramo Vilaboa-A Hermida y el avance de las obras desde entonces ha sido tortuoso, con un proyecto deficiente y numerosas correcciones que han dificultado el avance. Ana Pastor anunció para 2016 la licitación del segundo tramo entre A Ermida y Pilarteiros (Xeve), pero esto ya forma parte de su amplio catálogo de incumplimientos. Los Presupuestos 2022 contemplan una partida sólida de 23,7 millones para completar este primer tramo, y dejan abiertas partidas para continuar la ejecución con los dos restantes en los años próximos.

El HOSPITAL DE MONTECELO recibe 39,5 millones de euros de estos Presupuestos a través del Fondo de Compensación Interterritorial y del Fondo Complementario para la Comunidad Autónoma de Galicia, y los Orzamentos de la Xunta 2022 contemplan una partida para las obras de Montecelo de 35,54 millones, lo que significa que lo presupuestado por la Xunta este año es inferior a lo que recibe del Estado, el Gobierno de España financia el 100% y las más que previsibles modificaciones que habrá que hacer tal y como está el mercado de la construcción con el alza de los materiales. Y es de justicia que esto se sepa, porque la Xunta y el PP lo ocultan.

PASEO MARÍTIMO ENTRE PONTEVEDRA y MARÍN (1.700.000 euros) Los socialistas estamos también haciendo realidad la conexión peatonal entre Pontevedra y Marín, con diálogo con el Concello y con criterios de calidad. Una obra bien diseñada y para que dure. Aprendiendo de los errores del tramo que ejecutó el Gobierno de Rajoy con una pasarela de madera y que padece serios problemas de mantenimiento.

PEAJES AP-9 Y AVE A GALICIA . Estamos ante el Gobierno que ha hecho realidad dos promesas históricas para Galicia, la llegada del AVE y la rebaja de los peajes de la AP-9, lo que se ha conseguido gracias a los P.G.E de 2021, que el BNG y el PP no apoyaron. Ahora toca seguir avanzando con los P.G.E. de 2022.

El PP que privatizó la AP-9 y que luego, con el negocio asegurado, incrementó la concesión hasta 2048 no tiene ninguna autoridad para plantear exigencias en materia de peajes. En cuanto al AVE, Ana Pastor tiene el dudoso mérito de haber ejecutado solo un 49% del presupuesto asignado a estas obras durante sus años como ministra de Fomento y de haber anulado una veintena de contratos, provocando demandas millonarias de las constructoras que ahora el Gobierno tiene que pagar. Ana Pastor ralentizó la llegada del AVE y el PSOE fue quien recuperó todos esos Km de vías y de túneles que la exministra del PP dejó sin ejecutar.

Se está redactando el informe técnico de la antigua sede de Hacienda para destinarla a archivo histórico y realizar el proyecto, y hay una partida para ello.

PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA en torno a 1,5 millones € para Pontevedra.

El Ministerio de Transportes financiará la puesta en marcha de una ZONA DE BAJAS EMISIONES EN PONTEVEDRA para contribuir a la descarbonización, cumpliendo así las directivas europeas sobre esta materia y la Ley de Cambio Climático. Y, además, financiará ayudas para la mejora y digitalización del transporte.

Cumplimos y Avanzamos.