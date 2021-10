27 días: Soy para mí

Si no soy libre tampoco seré mujer. No habrá puertas que soporten mi salida. Los vientos de mi barrio están divorciados y distantes, separados de la brisa, se marchita un pueblo entero pero yo no. Estando libre mi alma va y viene sin confundir los caminos. Soy tan apasionada como aquella poesía que alguna vez escuchaste y te parecía mentira. Absurda como las ambiciones de los asesinos presos en cadena perpetua, irreal como su fe. Esto que soy es un vestido colorido y negro, con encajes de ternura entrelazados a mi cuerpo orgulloso de ser mujer. Esta carne mía no sabe ser otra cosa. Soy independiente en el encierro, si me quitas libertad de seguro muero.

Soy como la sombra viva que nadie puede ver aún estando expuesta, así como el ciego que se quedó mudo en el último esfuerzo por describir su oscuridad. No soy mártir ni sufrimiento. Desprecio el veredicto de los mortales. Soy arte que naciendo va muriendo, así deja una huella profunda en los que reclaman la verdad y están dispuestos a darla. No entenderías lo que busco. Soy sigilosa, nocturna. Esta sangre dejó de ser sangre para transformarse en tinta y enigma. Se revuelca dentro mío para reclamar justicia pero siendo tormenta en mi encuentra paz. Tengo en la piel un magno tatuaje, un huracán. Si pudiera crearía otro mundo, un asilo justo.

Yo no existo delante de la huelga ni detrás de la iglesia, no soy mujer en medio de las piernas de ningún hombre ni entre los senos de otra hembra. Yo no soy para ti, ni para él. No soy para el gobierno ni para el revolucionario. No creo en la historia falsa. Soy para mí. Estoy centrada en mí. No es necesario tanto bullicio. Mi grito no será vencido porque no es un simple grito. Mi rugido elige y piensa. No me manipules por favor, no trates de entenderme ni explicarme nada. Yo subiré el volumen cuando sea necesario, pero no te confundas porque aun siendo silenciosa mi voz crece intensa. Te pediré un solo favor, no me digas como ser mujer, no te metas. Mientras tanto, le subo el volumen a mi mente, a la nostalgia y al RockN’Roll.