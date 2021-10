27 días: Extrañarte me hace sentirte vivo

El eco maravilloso del agua de los ríos me asegura que siempre llueve. Una voz amiga nos consuela cuando duele, cuando más lo necesitamos. Se despiertan los recuerdos que creíamos dormidos, ahí están para hablarnos de amor en medio de la despedida. Esos amores que perduran viviendo en muchos corazones a la vez.

El amor que no precisa de un cuerpo tibio para ser. Siempre será amor aunque ya no estés. Las melodías que me acuerdan de ti nunca estarán en silencio, son para ti. Sonrío entre lágrimas cuando pienso, porque extrañarte me hace sentirte vivo. Este sufrimiento es mío. En algún momento abrirás la puerta y nos encontraremos.

Tengo un desierto que aun siendo doloroso y seco está lleno de amor. Busco armonía donde antes no creía que existía. Encuentro razones para entender lo que antes no entendía. Un día a la vez no es suficiente. Se paraliza el tiempo pensando que volveré a verte. He llorado. He estado hundida en frustraciones. Tengo las manos colmadas de todo eso que no puedo controlar, lo que no puedo cambiar. No quiero dejarte ir, pero mereces ser libre al fin. Por momentos he perdido la fe para luego inundarme de ella.

No te quiero defraudar ni ponerte triste donde sea que habitas. Quiero profesar eso que la vida guarda para después. Nos veremos pronto en algún lugar, infinito, cerca, lejos, en un jardín de paz. Hasta entonces te traigo conmigo siempre. Aunque parece que ya no estás, para mí siempre estás.