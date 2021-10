Turismo (I)

Hai unhas semanas o Goberno Municipal de Marín anunciaba un investimento de 2 millóns de euros para unha estratexia turística de xeito sustentábel e de calidade. Quere mesturar a ecoloxía, a eficiencia enerxética, transición dixital co patrimonio, cultura, lecer, espazos naturais e gastronomía.

Teño a impresión que o actual goberno municipal de Marín vive nunha realidade virtual, allea ao problema de fondo. A vila de Marín fica lonxe deste proxecto, nin unha soa mención á potenciación urbanística do Casco Vello ou dunha zona degradada e cada vez máis deshabitada como é de facto Cantodarea.

O PXOM, fundamental para a optimización dos recursos turísticos, non consegue ser un elemento de desenvolvemento por incapacidade política dun goberno máis preocupado en lavados de imaxe nas rúas e nos camiños rurais que en vertebralo social e culturalmente. Inmóbeis emblemáticos da nosa arquitectura patrimonial como o Pazo de Cadro, as casas de Pais e das Fontenla ou a Reitoral do Campo proseguen co seu deterioro continuo.

Mentres propostas do BNG aprobadas polo Pleno Consistorial como o Plan de Protección Arqueolóxico de Marín, ou dun Parque de Auto-Caravanas no termo municipal fican no baúl das lembranzas. A última das mocións afirmando que non atoparon lugar dispoñíbel.