Los partidos políticos organizan convenciones y congresos para reforzar el poder del líder y subir la moral de las masas. Es algo que no les resulta complicado debido a sus disciplinadas estructuras, consistentes en un sistema de dirección dictatorial y una organización sectaria.

Son la combinación perfecta para vender humo y engañar a los que se quieren dejar engañar porque no se preguntan nada, no ponen nada en duda, no discuten, no difieren, no contestan, no piensan. Ese es el perfil del militante perfecto. Y los partidos lo saben, por eso organizan convenciones donde se dedican a masajear el cerebro de la chusma que les mantiene donde están.

A Pablo Casado se le ocurrió organizar una convención para rearmar ideológicamente el partido porque, según él mismo decía, "venía de un pozo ideológico totalmente seco". Esas palabras son, posiblemente, de las pocas verdades que ha podido decir en mucho tiempo. Pero no es menos cierto que el partido no necesita ningún rearme ideológico, porque nadie se lo exige. Lo único que necesitan es avivar las masas con mensajes vacíos de contenido, proclamas populistas y mentiras que suenen bien.

De no ser así, muchos se habrían extrañado por las burradas que se dijeron el pasado fin de semana. Por ejemplo, que en unas elecciones lo importante no es que haya libertad, sino votar bien. Por supuesto, votar bien es votar al PP, se entiende. ¿No habíamos quedado en que lo importante de la democracia era la libertad de voto?

O quizás el rearme ideológico que busca Casado es la que defiende el ideólogo mayor del partido, que en pleno año 21 se permite el lujo de decir que las elecciones del 77 están en entredicho. ¿Es esa la renovación ideológica que busca Casado?

Casado contó con unos invitados excepcionales para el rearme ideológico, pero la guinda la puso él mismo, asumiendo como modelo el de Nicolás Sarkozy, quién, justo al día siguiente de los halagos recibidos de Casado, fue condenado por financiar ilegalmente las elecciones de 2012.

Ahí sí que estuvo acertado Casado, porque de financiación ilegal sabe mucho su partido y es lógico que comparta con el francés principios y valores. Los de utilizar el dinero público para fines partidistas.

Por tanto, harían mejor los abnegados y ciegos militantes del PP en atender y entender lo que les dicen sus ideólogos. Solo tienen que abrir los ojos y quitarse la venda que les han puesto con el único objetivo de mantener el "puesto".