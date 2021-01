Máscaras, si; cubrebocas, non

Como técnico superior en Prevención de Riscos Laborais (PRL), con experiencia neste mercado desde hai máis de quince anos e especializado en seguridade, hixiene industrial, ergonomía e psicoloxía aplicada, agradezo a oportunidade de aclarar a diversidade de produtos mercado tan importante como é o das máscaras.

A miña empresa, Prevengal, leva comercializando EPIs desde o ano 2005 e formando a profesionais no campo preventivo desde o 2008.

Esta pandemia obrigou a tomar decisións sobre a marcha, pero a prevención non debe entender nin de modas, nin de actos. Lembremos cando non aconsellaban a máscara, o uso masivo de luvas, as pantallas de visualización, lentes... En todas estas decisións houbo moito campo clínico, pero pouco campo preventivo.

O máis preocupante é que existiu, e aínda existe, libertinaxe de venda de todos estes produtos de hixiene e seguridade. Aquí vende o da mercería, o froiteiro, o carniceiro, os supermercados... Sen control, sen regulación e sen coñecementos previos do produto. Hai moito cubreboca que o denominan máscara por esta libertinaxe. Pero son falsas proteccións que se mesturaron coa moda e os deseños.

Hai sociedades pantasma que levaron a cabo as grandes vendas de malos materiais a moitos organismos públicos. Quen coñece o mercado pode dicir que as gomas ás orellas nas máscaras sempre foi inimaxinable, principalmente porque as gomas deben ir á cabeza para un axuste correcto. Todo o demais é unha auténtica trampa aínda que o mercado tende a eses “tiróns de orellas”.

Se imos á orixe de todo e de maneira global, o Ministerio de Consumo non regulou o mercado, onde como moito un 10% das empresas realizamos as cousas correctamente e o 90% restante aproveitáronse desta situación.

Cando empezaba toda esta pandemia desenvolvín dúas máscaras de tecidos nobres (unha combinación de coolmax con poliéster) cun concepto tricapa tendo claro o efecto aerosol e as gotículas das que tanto se fala ultimamente. Son reutilizables seguindo as instrucións que levan adxuntas. E este tipo de máscara é o que a día de hoxe é recomendado pola OMS.

Os meus Bucopreven (máscaras) leveinas por unha banda á OEPM (Oficina Española de Patentes e Marcas) co obxectivo de conseguir os correspondentes modelos de utilidade e en paralelo ao correspondente laboratorio certificador AITEX. Actualmente están reguladas e estanse comercializando aínda que ten máis público fóra que no noso país. O noso principal cliente é Qatar, polo sistema de recollida de suor que ten o noso produto. É un produto 100% fabricado en Galicia onde a Zona de Arteixo está a darnos moita cobertura respecto diso.

No mercado, a modo de resumo e que sexa válido para combater contra a covid, existe:

- Máscara hixiénica que cumpra como produto que pase por laboratorio (non vale que fose soamente o tecido) a norma UNE 0065 ademais de presentar resistencia ás salpicaduras.

- Máscara cirúrxica, soamente a tipo IIR (resistencia a salpicaduras). As tipo I e tipo II non serven para tal fin.

- Máscara FFP2 (sen vávula de exhalación) soamente para ambientes confinados, falta de aire, distancias curtas e ambiente hospitalario. Recomendada principalmente para os profesionais da saúde.

- Máscara FFP3 (sen vávula de exhalación) para as UCI con zonas covid. Actualmente escasas no mercado.

Exemplo de niveis de protección entre dúas persoas nun mesmo lugar:

- Máscara hixiénica/ quirurgica, deben estar as persoas con ela.

- Máscara FFP2/ FFP3, vale con que a leve unha das persoas, aínda que se recomenda que a usen ambos.

Clasificación:

- Máscara hixiénica protexe de dentro cara a fóra

- Máscara cirúrxica protexe de dentro cara a fóra e está regulada pola Axencia Española do Medicamento

- FFP2/ FFP3 considérase EPI cando protexe en ambos os sentidos

Deberiamos incluír en todos os comités de expertos, principalmente formados por parte clínica, equipos de PRL que coñezan os produtos porque saberán quen fabrica, comercializa e distribúe o correcto. Así avanzariamos máis e mellor.

Juan Carlos Redondo Cores, PREVENGAL