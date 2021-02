Lembranzas dun pobo esquecido. Capítulo tercero

Maio suave e traidor; hoxe presumes dun día precioso, co ceo libre, limpo, sen algodón; o sol, morriñento, érguese pacífico, gracioso, relaxado.

Os galos compiten na aldea e a xente a modiño vaise as súas faenas, os pequenos á escola, os outros ós campos.

Penicho monta unha egua de acibeche, vivaracha, brava e nobre. Vai erguido con naturalidade, sinxelo e elegancia.

¡Penicho, Penicho!!, deíxame ir a caron de ti. Quero ve-las bestas.

Luisón é un pequeno arrichado e sen amigos. Fai anos caeu dunha besta e escachou unha perna; dende entón non xogan con el e mófanse, chámanlle “o coxiño”.

Erguete, Luisón.... ¡Xa

Xa está sentado no lombo e os tres vanse serpenteando o monte, a modiño soben polas corredoiras; van saudando ós vecinos, que se afanan nos seus traballos.

É o Penicho un gandeiro pequeno, miúdo e rexo. Os seus ollos son de verde mar, alegres e sereos. Viste sinxelo: pantalón de pana, unhas botas, camisa a cadros e un chaleque. O condenado leva a boina ben colocadiña, sendo a súa fachenda, e espertando algunha envexa. De socato, páranse. Penicho salta ó chan, escruta a terra, os excrementos, as pisadas.

Luisón, aquí estiveron os lobos. ¿Ves? Hai pegadas. ¡Cala! ¿Escoitas ós corvos.

Si. Por alá.

Foron quedos, sen facer ruído; atoparon unha besta morta, e polos sinais, dende fai pouco tempo. Penicho miróuna, veu os ollos, as inchazons das patas.

Estaba enferma. Os lobos fixeron ben o seu traballo. Imos cara o val, a ver ás bestas.

Nunha gran engrabia, arroupada por dous altos montes, estaban ás bestas, xuntas e traquilas. Facían tres círculos: no primeiro estaban os machos, no segundo ás eguas, e no terceiro os poldros e poldras.

Están ben traquilos. Mira, Luisón, alá abaixo. ¡Ves! Aquel é o mosteiro, alá esta illa, chámase Tambo. Mira cantos barquiños e canta auga azul. O lonxe ves Marín e aqueles pobiños feticeiros.

É moi bonito. Penicho, oes ¿ti coñeciches o meu pai?

Non.

A min gustaríame ter un pai coma ti, que me aprendese tódolos segredos: xa sei ler, a noite, as estrelas, xa sei coñece-las herbas boas, a falar con paxaros e cos cans. Penicho ¡Alí!

Nun recoveco atoparon outra besta, sa medio soterrada e ben xantada. Penicho faise un pitillo, mira ó ceo, escruta o monte e monta no cabalo, upa ó neno e vanse.

Esa besta esta morta dende hai dias; tiña a mesma enfermidade ca outra.

Berducido está nervoso, festivo: é a sua feira, hai xentes doutros pobos. Vense postos de mel, de ovos, de galiñas, de queixos e chourizos, de zocos, sartens, de todo.

Na outra beira estaban o gando e as bestas; o pequeno foi coma un lóstrogo cara elas. Penicho, tranquilo, non mostra curiosidade. Aquí brinca un poldro, con crinis brancas e pel de ouro. Penicho achégase, collendo polos fouciños, míralle os dentes, faille dar unhas voltas.

Gústache. Cinco mil reais.

Non está mal.

Non te vaias, Penicho, ¿canto dás ti?

Dous mil reais.

Tres mil e é o derradeiro prezo.

Vale.

Dánse un apretón de máns e Luisón xa ten o seu cabalo; regalóullo o Penicho. Cheo de ledicia, séntese un home, séntese gandeiro. Sobe as corredoiras raudo e veloz. O Penicho séguelle ó paso, sen apartar un ollo d’il.

O sol está bañándose, plácido e gustoso; o mar agasállao cos seus perfumes de rosas, xacintos, e outros cores. A lúa empeza coas súas garatuxas e as estrelas rinse dela.

Luisón frenou raudo ó seu cabalo. ¡Quedou de pedra! Unha anciá bela e de misterio ía en compaña de lobos, sereos e tranquilos.

Non temas, Luisón, é a Loba. Xa está velliña. Foi unha rapaza fermosa. Estaba na casa do crego da Armenteira e de misterio quedou embarazada; botóuna fora e o seu fillo naceu morto. Esta, de noite loubada, entrou na sua casa e arrancoulle o corazón ó crego.

Seguen sorrintes e alegres; contan as súas mágoas e festexos. Xa están pretos da casa. A Luisón xa lle caen as bágoas; Penicho é o único amigo.

Adeus, Luisón. Os homes non choran. Heite levar a Druida da Lanzada. ¡Xa verás! Curaráche esa perna e brincarás coma os outros gandeiros.

Luisón entrou na súa casa, abriú a fIestra; a lúa está plena, pavonéase. El bótalle a lingoa.

Ti serás fermosa, máis non tes a Penicho; eu, sí.

Pieza registrada: Pedro de Lorenzo y Macías.