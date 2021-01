Intentemos algo diferente

Leemos diariamente y ya demasiado sobre la situación del virus. Leemos, de nuestros científicos, que esto no mejorará en tanto no tomemos medidas "por delante" de su evolución no como hasta ahora que son condicionadas por el avance del mismo. Es decir, que las medidas sean proactivas y no reactivas. Llevamos así casi un año y ningún tipo de autoridad ha tomado ese camino, pero lo conocen.

Resulta evidente, para todos, que el problema del contagio son las aglomeraciones (o reuniones) y la higienización de los espacios (muchos con menos ventilación de la necesaria) después del paso o uso por parte de los ciudadanos.

Es mirar para otro lado, y poner parches, fijar la atención y tomar medidas en la apertura o cierre de bares, comercios, empresas, en los desplazamientos fuera del municipio o área determinada.

Cuántos contagios se producen en terrazas con mesas para 2/3 personas, en una cancha de tenis, en un paseo bici, en un coche donde viaje una sola persona, en un bar con distancia y ventilación, en locales con aforo limitado: pocos o ninguno. Porque los contagios se producen en un autobús lleno, en una barra de bar llena, en un comercio lleno, en residencias de mayores con áreas comunes llenas, en aulas de enseñanza llenas, en gradas deportivas llenas, en grupos de 10 personas fumando y riendo sentados en las aceras; incluso, en plazas o calles abarrotadas de gente paseando sin guardar la distancia.

Así que, higienización, ventilación y superficies suficientes para los aforos autorizados y, fundamental, aglomeraciones o reuniones en grupos de no más de 3 personas en ningún caso, y poco más, el riesgo cero no existe, pero quedaría muy reducido.

¿Qué contagio puede producir un matrimonio de Poio que viaje a un comercio en Vigo (puerta a puerta) si en dicho comercio se respeta el aforo, las medidas de higienización y ventilación?

Prohibir el deporte y entrenamientos de forma general significa no conocer el problema particular de cada caso. Alguien piensa que es lo mismo ir a cazar que jugar un partido de baloncesto; jugar un partido de golf que un combate de lucha, hacer piragüismo individual o ciclismo que jugar un partido de futbol; pues no, no son lo mismo y por tanto no deberían ser tratados de la misma manera. Para la cuestión que nos ocupa, el contacto, la distancia entre participantes, el que sea aire libre o espacio cerrado, modifica y debería condicionar las medidas a tomar. Cuidar la salud del virus es la finalidad, pero nuestra salud mental con necesidad de actividades fuera de casa es también imprescindible y sobre todo posible.

Hay tiempo, funcionarios y medios para tomar medidas nuevas que mejoren a corto y medio plazo la situación. Implementar normas diferentes para problemas diferentes, en una palabra, trabajar duramente en mejorar la situación con ideas nuevas y no con el ordeno y mando o el café para todos, que ha demostrado ser muy poco efectivo.

Jaime Dobarro

Club de Golf Chan do Fento