Vivamos coma chineses!

Na anterior faleilhes da minha experiencia de doente en Montecelo pero algo me quedou no tinteiro. Aproveito para saudar xs valentes trabalhaderxs da Sanidade e agradecer os seus valiosísimos coidados.

Cando eu pensei que deixara atrás a Covid -a quen eu chamo Xacobi-, resulta que vinhera de polizón dentro da minha cabeza para a minha casa abusando un tanto da nosa confianza. Faloume unha vez máis esta noite pasada do terrenal e o divino perante horas. Dicía que se atopaba moi cómodo no silencio dos meus miolos, dado que a minha actividade neuronal era practicamente nula...díxenlhes que Xacobi é un tanto retranqueiro? Cando me doe a cabeza e lhe suplico que pare de latricar, cántame rancheiras e cóntame chistes, iso si, malísimos. Pero vexan o que tal me dixo:

"Escoitei a algún 'ilustre' tertuliano preguntarse que é o que estamos a fecer mal nesta crise. Por que os coreanos e os chineses tenhen todo baixo control e nós non. A resposta é ben sinxela: porque non somos chineses. Porque non temos a súa capacidade de resposta, nin a súa disciplina para coas autoridades e as normas, porque non se tenhen por MÁIS LISTOS que ninguén. Ai, xá, pero é que na China non hai liberdade...e que liberdade hai para os que morren a ducias e a diario nas residencias, nesas residencias que todos conhecemos?

Nós, os virus, non queremos mortos pois deixan de ser portadores. É esa a liberdade que piden os deputados batucantes? Por que non aproveitan ese senso do ritmo e montan unha Batuco Tabanca ou unha comparsa en plan Carlinhos Brown? Está de moda a percusión tropical e o carnaval xa está aí e calquera sabe facer música de caldeiro. E, como cadra na conversa, están a erguer unha desas residencias na cidade e os virus xa temos praza reservada nela. Non hai caso." Aquí, aínda que pareza imposible, Xacobi calou.

Outro lastre, e moi pesado, con que carga este governo é o dos EX. Hai quen lhes chama BARÓNS, vexamos. Os Felipe, Guerra, Ibarra, Corcuera, Bono, etc., etc., etc., non paran, día si, día tamén, de tocarlhe o escroto a Sánchez e á Iglesias. Lembro no 82 a escena dos "descamisaos" no balcón. Por un lado Felipe, alias Isidoro, vestindo a chaqueta de pana por última vez. Polo outro Guerra, alias Fonzo "azote de la deresha" Lembro a Boyer, "el hombre araña", azote da abella de Rumasa que acabou en Faes, igual que o seu relevo Mario Vargas Porcelanosa, outra rémora. Estes eran algúns da "gauche divine". Levaron a cabo unha fonda reconversión que foi todo un éxito e a proba é que tanto Felipe como o Guerra reconvertíronse nun par de reaccionarios de tomo e lomo.

Por outra parte están os "destros", a saber: Aznar, Espe e os seus batracios, M. Rajoi (quen será este?) e o seu temible clan dos calvos ( Montoro, de Guindos, Wert, Margallo, Fernández Díaz ) e unha interminable resta de mediocres ("periodistas", "cantantes", "toureadores", famosetes, plumilhas, "presentadores", pinchadiscos e demais basculho). Todos estes tenhen un obxectivo común: o acoso e derribo do tandem Sánchez-Iglesias, que tanto fan perigar os seus negocios, a calquera prezo.

-"Vale, pero eu aínda non rematei -queixouse Xacobi dentro da minha moleira- Anda por aí un anuncio dun supermercado un tanto patético. Nel, unha xente mirando á cámara con cara de anoxo, din: "non vas a poder con nós!", reclamando a complicidade do potencial cliente. Como xogada de márqueting pode pasar pero totalmente contraproducente para loitar contra nós. A cousa remata co pseudopatriótico eslogan: "Vivamos como galegos !!!" E que non me venha o feote dicíndome que non lhe aganto a mirada porque daquela, apaga e vámonos !"

Chegados a este punto, Xacobi púxose a cantar aquela de "era un charro más bueno que el pan". Polo minha parte, eu seguín a cavilar no tema. Pensei en cando os presidentes autonómicos protagonizaban aquela algarabía estirando o pescozo para sobresair, criticando e puteando ó governo central e reclamando liberdade de acción. Cando esta lhe foi transferida quedaron coma o parvo coa tiza; sen saber que facer con ela e volveron reclamar a intervención do estado admitindo seren uns verdadeiros incompetentes e os que máis, os do partido desmantelador da sanidade pública en beneficio da privada; os dirixentes da dereitona asilvestrada. Daquela, os presidentes autonómicos sentíronse coma os virreis das Indias expalhando a pandemia da gripe polo Novo Mundo. E seguen. Ai temos a Feijó que só pensa na poltrona de Génova, coido que Casado xa está durando de máis.

Nesta tesitura, a dereita segue contratando insultadores ata a saturación. Ben podían fichar algún político para intentar botar unha man por unha vez e pasar xa do cabo Perejil, e o recluta Cazado que deixe de andar intrigando aquí e alá que non ten sentido do ridículo o tipo este. E remato. Soamente me quedan un par de preguntas:

Quen é o que non lhe mandou a multa a M. Rajoi por saltarse o confinamento en Madrid? Que dea a cara. Non é isto prevaricación? Por outro lado, que vacina te vas por? A chinesa, a rusa, a inglesa? Eu, a que mande o Estado, así me inxecten un microchip, que tamén os hai cunha imaxinació...! Hai quen mira demasiadas películas...Como se chamaba aquela..."viaje al interior del cuerpo humano" ou cousa así. Desde logo...!