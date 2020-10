"Fiesta de Halloween"

El día 31 de octubre se celebra en todos los países de habla inglesa la festividad de "Halloween". Esta fiesta tiene su origen en los pueblos paganos que vivían en Gran Bretaña hace 200 años y celebraban el año nuevo el día 1 de noviembre.

Halloween es una palabra inglesa que procede de All Hallow’s Eve (noche de todos los santos) y poco a poco el hombre degeneró en Halloween solamente.

En noviembre el invierno está cerca y hace muchos años la gente creía que los fantasmas y los malos espíritus andaban por la noche rondando las casas, por eso en estos días se encendían luces para que se marcharan lejos.

Estas luces generalmente se hacen a partir de una calabaza hueca a la que se le da forma de cara y se pone dentro de una vela encendida, es: "the pumpkin lanter".

Los niños se disfrazan de brujas (witches), fantasmas (ghosts) o monstruos (monsters) y así vestidos hacen un "trick or treating" que consiste en ir a las casas de los vecinos pidiendo golosinas y si no les dan nada les dicen: "Os haremos una trastada".

Otro juego que se hace en las fiestas de Halloween es el llamado "bobbing for appels", que consiste en coger todas las manzanas que se caen de los árboles en esas fechas y echarlas en un cubo lleno de agua, las manzanas flotan y los niños deben atraparlas con la boca y las manos en la espalda. Es un juego divertido y generalmente todos los niños terminan empapados en agua.

En Galicia también existía la costumbre de vaciar las calabazas y ponerles una vela encendida en el interior, las colocaban en los cruces de caminos. Esta costumbre se ha ido recuperando, en algunos lugares como en Cedeira (se llaman Samaín). Se cree que es de origen celta, por eso la similitud con la de los países anglosajones.

Hay muchas canciones para la noche de Halloween, entre ellas la que dice: "Trick or treat: // smell muy feet / or give someting to eat".

Es importante que los niños aprendan y respeten las costumbres y tradiciones de otros pueblos, de esta forma respetarán las de su propio país. Al mismo tiempo que aprenden otros idiomas deben también conocer canciones y usos del país que están estudiando. ¡¡Happy Halloween!!