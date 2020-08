Un encuentro

Era un domingo, como otro cualquiera, compré el pan y ya de vuelta me paró un chico, me dijo que era José Millán Mon y quería regalarme un libro sobre su bisabuela ¡qué suerte tuve!.

Al llegar a casa me lo leí casi de un tirón y esto es lo que me lleva a escribir un artículo sobre su abuelo y bisuabuelo (los dos tienen calle en Pontevedra).

La de José Millán se encuentra en la zona de San Antoniño, paralela a la de Javier Puig y la de Víctor Cervera Mercadillo, las tres unen el Barrio de San Antoniño con la calle de Benito Corbal.

José Millán fue, entre otras muchas cosas, diputado provincial y vocal de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra y del Patronato del Museo.

Fundó el periódico "La Opinión" y dirigió "La Correspondencia Gallega" desde 1890 hasta 1901.

Por sus trabajos en torno a: "Notas históricas sobre varones ilustres de Pontevedra", "Apuntes gráficos sobre los mariños Nodales", "Biografía de Gregorio Fernández (o Hernández)", "La derrota del Mariscal Ney en Puentesampayo" o "Biografía del Arzobispo Malvar", obtuvo numerosos premios.

Nació en 1860, tuvo una esmerada educación y era poseedor de una gran cultura. De su matrimonio con Cándida Mariño Villanueva en 1867, nacerían dos hijos: Isidoro y Rosa.

Y ahora hablaré de Isidoro que también tiene una calle en Pontevedra, también en la zona de su padre.

Yo tengo una anécdota muy recurrente: un día don Isidoro (muy amigo de mi familia política, sobre todo de mi suegra, Milagros Cuquejo) me pidió que fuera a la Iglesia de San Bartolomé a darle un recado al cura, muy educadamente le dije que no podía porque no llevaba puestas las medias, se marchó y al día siguiente me trajo un paquetito precioso con unas medias, se lo da a mi suegra y le dice: "Esto para tu nuera" (cosa de los años aquellos, sin medidas, manga corta y sin velo no se entra en la iglesia).

Pero hablemos de Isidoro Millán Mariño, nació en 1890, estudió Derecho en Santiago, destacando siempre por su elocuencia y gran talento.

Formó parte del bufete de Augusto González Besada en Madrid, defendiendo asuntos muy importantes y siempre con gran éxito.

Diputado a Cortes, Director General de Justicia y Prisiones en el gobierno de Portela Valladares, junto a Alejandro Mon llevó en Pontevedra la representación de la causa del Conde de Barcelona.

Colaborador en periódicos gallegos y de ámbito nacional, pronunció numerosos discursos, en uno de ellos contaba Faro de Vigo que electrizó a los concurrentes por su formidable fondo y forma.

Miembro de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Decano del Colegio de Abogados de Santiago, en 1938 publicó un libro titulado "A la sombra del apóstol". Otra obra suya es "Once siglos de vida compostelana". En ella cuenta como en 1853 el alcalde de Santiago tuvo la gran idea de dar trabajo a los parados ocupándolos de embellecer la ciudad y así nació el paseo conocido como "La Herradura" que constituye uno de los mayores atractivos de Santiago después de la Catedral.