Sección sindical de CC.OO. en el Concello de Pontevedra: Actuación policial oportuna en el concierto de Baiuca

A estas alturas de la pandemia y con la que está cayendo poner en duda una actuación policial más que oportuna, solo puede ser entendible por quien cree que la fiesta y el consumo descontrolado justifica todo.



No se puede estar recortando derechos desde marzo a toda la ciudadanía, algunos de ellos con grave afectación a los ingresos de familias, negocios y pérdidas de puestos de trabajo para que un concierto o mil justifiquen lo que pasó.



Lo de ayer no fue un caso aislado; paso el lunes en Campolongo, el martes en la Pedreira, etc y la policía local actuó por numerosas quejas ciudadanas e incluso requerimientos de la empresa de seguridad privada de los eventos. Si está situación no se corrigió por quien debe hacerlo, la policía local tiene autoridad suficiente para actuar en un Estado de derecho, el mismo derecho que tiene al grupo que actuó o quien se siente perjudicado a presentar las reclamaciones que crea convenientes.



La crítica debe ser asumida y así lo entendemos los funcionarios/as públicos, lo que deja en mal lugar a quien la hace en este caso, es que necesita desvirtuar lo que realmente pasó para generar ruido y llenarse de una razón que no tiene y de una responsabilidad hacia los/as presentes que no demostró.



El año 1975 es un año importantísimo en la historia de España, entre otras cosas porque se inició el proceso que nos llevó a entender que los derechos de unos/as acaban donde empiezan los de otros/as y porque nadie esta por encima de la ley o tiene dispensa a incumplirla por cuestiones políticas u otras razones. Por lo que se ve aún queda tarea por hacer.



Esta actuación policial no fue distinta que las miles que la policía local de Pontevedra ha tenido con el Covid 19, denuncias locales y desalojos, fiestas privadas, reuniones, denuncias ciudadanos, etc. Actuar contratados por un gobierno no exime el cumplimiento de las normas y a día de hoy hay miles de profesionales del ramo en paro que si se le permitiera actuar en condiciones similares estarían trabajando y no en casa.



En estos días se está prohibiendo fumar en vía pública, cierre de ocio nocturno, etc. Pontevedra no puede hacer omisión de su deber como sociedad, por cierto modélica en estos meses tan duros.



La ciudadanía de Pontevedra debería estar orgullosa de SU POLICÍA, no es del gobierno, que actúa aunque la empresa contratante y organizadora sea el Concello de Pontevedra.

Sección sindical de CC.OO. en el Concello de Pontevedra