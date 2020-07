¿Fueron relevantes los judíos en la consolidación de los reinos de la península ibérica?

Nos parece oportuno pincelar los postulados de varios investigadores, escritores, articulistas; todos los que escribieron sobre la "Cuna de Colón". Nos encontramos con muchos interrogantes para postular dónde nació el Gran Nauta. Hemos descartado Porto Santo, en Poio, ya que no encontramos argumentos sólidos y abre grandes interrogantes, que plantearemos en otro ensayo.

Sobre la influencia de la etnia judía/hebrea en la consolidación de los reinos peninsulares, hay grandes estudios y diferentes opiniones. Los judíos fueron grandes guerreros, nautas, nobles y clérigos. La mayoría conversos. Nos los pincelaron como prestamistas, artesanos y otros menesteres; que vivían apartados de la comunidad católica. La historia desvela que ambas etnias convivieron y se mezclaron entre sí. Conforme los nobles católicos lograban sus objetivos, les obligaban aceptar el catolicismo o emigrar.

Sintetizamos varias opiniones; al final de los ensayos, expondremos las referencias de varios especialistas en temas del judaísmo.

LOS REYES CATÓLICOS Y LOS JUDÍOS:

Hablan que Fernando el Católico era bisnieto de una Judía, Paloma de Toledo. La identidad de la madre de Alfonso Enríquez, bisabuelo por parte materna del Rey aragonés y del noble castellano, ha estado

siempre envuelta en el misterio y ha sido evitada por los cronistas reales. La respuesta más probable es que fuera Doña Paloma, una mujer judía procedente de Guadalcanal (Sevilla). (Refª: Cesar Cervera: La ascendencia judía del Rey Fernando «El Católico» y su primo el II Duque de Alba).

Juan II de Aragón, padre de Fernando, fue benefactor y amigo de los hebreos. El médico Abieter Cresques lo había curado de ceguera. Era conocida la ascendencia sefardita del Rey Católico, aunque se mostraba hostil con la etnia hebrea. Salvador Madariaga comenta: "Cuando JUAN II envió a su hijo Fernando a Sicilia como rey, le había organizado un consejo compuesto en su mayoría por cristianos nuevos (judíos conversos); Cuando volvió a la península para encargarse de la Corona de Aragón, aumentó la influencia y número de conversos, cinco hermanos Sánchez, hijos de un judío bautizado; les confiaron cinco altas funciones de Estado: Las del Baile General de Aragón, Gran Tesorero y Maestro de Ración. Téngase en cuenta que hasta aquí solo se trata de meros ejemplos en la larguísima lista de altos funcionarios neocristianos que rodean al Rey. En lo militar, Fernando El Católico confió a los conversos los tres cargos de más confianza del País: Las plazas de Perpiñán, de Pamplona, el mando de la flota de Mallorca. La Iglesia de Aragón estaba dominada por los conversos, tanto como el Estado o más. El camarero del Rey, Cabrero, era converso".

Hay diversos estudios sobre el papel de los judíos en la consolidación de los reinos peninsulares. No eran inventivas nuestras, como asevera don Guillermo García de la Riega, en sus célebres comentarios. Ya habíamos comentado que el pueblo de Israel estaba dotado para cualquier eventualidad: guerra, navegación, comercio y otros menesteres.

El matrimonio de Fernando e Isabel fue programado por los conversos. Los cristianos nuevos de Aragón solicitan ayuda a los conversos de Castilla. Abraham Senior de Segovia entrevistó a varios nobles para convencer a Isabel que se casara con Fernando; los acompañó cuando visitaron a la futura reina de Castilla. Jaime Ram, hijo de un rabino de Monzón, obsequio a Fernando 20.000 sueldos para financiar su viaje a Castilla.

La conformidad de Isabel estaba ligada al visto bueno de los nobles de Castilla; no le agradaba que se desposase con Fernando. Los marranos, entre ellos, Pedro de la Caballería, limaron asperezas. Los castellanos esperaban que Isabel se desposase con el Rey de Inglaterra, de Portugal o con el Duque de Berry. Alonso de Carrillo, obispo de Sigüenza y Pedro González de Mendoza fueron los más enérgicos opositores.

¿Por qué la Comunidad Judía pretendía el enlace entre Isabel y Fernando?

Un interrogante que desencadena serias y diversas opiniones. Nos detallan investigadores el gran entusiasmo de los judíos en la unidad de los reinos de Castilla y Aragón. Las arcas de Aragón tenían telarañas, como los bolsillos de Carpanta. Los israelitas compraron un collar de 40.000 ducados para que Fernando se lo

obsequiase a Isabel.

Para consumar este acto, prescindieron del Consentimiento del Rey Enrique IV, provocando que la destituyese como heredera y afianzase el trono en su hija La Beltraneja. A la muerte de Enrique IV, se entabla la guerra de sucesión.

Las gestiones celestinas fueron bien acogidas por las respectivas cortes, pues la administración de ambos reinos eran dirigidas por judíos: en finanzas, en el ámbito militar y eclesiástico. Los tres secretarios de Isabel eran conversos: el gran cronista Hernando del Pulgar; La Marquesa de Moya, inseparable amiga de la reina, cuyos ojos cerró en su lecho de muerte. Era la esposa de Andrés Cabrera, converso eminente. Hernando de Talavera, monje de la Rábida, era converso. Fue confesor de Isabel desde 1478; llegó a tener una gran influencia ante los reyes.

Pincelamos un estudio, sinterizado de Cesar Cervera, sus obras:

Tomás de Torquemada, el sangriento Inquisidor General que tenía orígenes judíos

La expulsión de los judíos de 1492: la leyenda que construyeron los enemigos de España.

El Príncipe que pudo salvar a los Trastámara pero murió por su «desenfreno sexual»

"A principios de la Edad Moderna, la obsesión por la «pureza de sangre» (tener una larga ascendencia cristiana) inundó las sociedades castellana y aragonesa hasta un punto desconocido. Ni siquiera el bautismo lavaba por completo los pecados de los individuos en estas sociedades, algo completamente opuesto a la doctrina cristiana, que situaban a los judeoconversos y sus descendientes en una escala social inferior a los llamados cristianos viejos. Tener ascendencia cristiana era más importante que los méritos o las riquezas a la hora de acceder a ciertos puestos en la Corte y entrar en órdenes militares como la de Santiago; lo cual no evitó que hubiera muchos casos de descendientes de judeoconversos, como el inquisidor Tomás de Torquemada, o directamente de conversos, como Andrés de Cabrera, que ocuparon cargos destacados. Paradójicamente, dos de los protagonistas de esta Corte llena de prejuicios, el mismísimo Rey Fernando «El Católico» y su primo el poderoso noble castellano Fadrique Álvarez de Toledo, II Duque de Alba, portaban una remota ascendencia judía".

Concluyen los especialistas; lo sintetizamos:

Las Coronas de Castilla y Aragón vivían rodeados de conversos. ¿Cómo se explica el decreto de la expulsión de los judíos (marzo de 1492)?

Presiones políticas, religiosas y económicas, añadidas a las envidias, odios y resentimientos que despertaban el gran poderío de los conversos, llegaron a su clímax. A estas presiones internan, se añadían las externas: enemigos que intentaban socavar el poder español. Surgió la política de centralizar el poder y desautorizar el feudalismo.

Para los conversos la situación se tornaba muy difícil. Habían aceptado el bautismo a la fuerza; muchos continuaban judaizando y haciendo proselitismo para que retornasen a su religión.

La Inquisición investigaba a los dignatarios de la Iglesia, asesores de reyes, clérigos; habían aceptado el cristianismo y celebraban el Shabat, la fiestas hebreas, reunidos en sinagogas subterráneas o secretas; practicaban en su casa los ritos judíos. (Este hecho se desvela en la conducta de Colón; de día aparentaba ser el más piadoso del catolicismo, y nunca renunció a sus creencias hebreas).

Entre 1480 y 1490 se multiplican los procesos a los conversos que judaizaban; acusaban a los judíos de proselitismo que realizaban entre marranos y nobles.

Los hechos mencionados, llevaron a la expulsión de los judíos.

¡Una enigmática coincidencia: 3 de agosto de 1492 ya no vivían judíos en tierras de España legalmente; en el mismo día, en Palos de Moguer, Colón y los Pinzones inician la aventura del Viaje a la

Otra Tierra. De estos dos episodios, opinan que fueron los más importantes para la Historia de España.

Antes de proseguir con este ensayo, reflejo las fuentes que aseveran lo escrito: Pedro Aguado Bleye, Julio Caro Boria, Alberto Cazes, Antonio Dominguez Ortiz, Alicio Garcitoral; y otros, que los mencionaremos en el siguiente ensayo.

Interesa resaltar y comentar la boda de los Reyes Católicos y sus consecuencias. Los Reyes Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio un 19 de Octubre de 1469 en el Palacio de Vivero de Valladolid, eran primos hermanos y para ser reconocido su matrimonio por la Iglesia, necesitaban una dispensa papal que no poseían e hicieron falsificar una bula, para poseer el citado

reconocimiento eclesial. En ensayo anterior ya pincelamos que los de Vivero eran descendientes de etnia judía. ¿Por qué eligieron este Palacio y a escondidas del Rey Enrique IV?

Almudena de Arteaga: "Cuando la hermana del rey de Portugal deja Lisboa para casarse con Enrique IV de Castilla, no cree en los rumores que cuestionan la virilidad de su futuro marido. A sus dieciséis años, alegre y hermosa, confía en alumbrar ese heredero que en su primer matrimonio Enrique ansió tanto. No sólo para acallar las voces que pesan sobre su hombría, sino para dar estabilidad a un reino en el que la nobleza lucha por el poder. Pero la noche de bodas sufrirá su primera gran desilusión. Mientras el atractivo Beltrán de la Cueva consigue el favor real, un médico judío idea un método que algunos consideran demoníaco para que la reina pueda engendrar. Pero cuando la frívola madre da a luz una niña, muchos se preguntarán ¿Quién es el verdadero padre, el rey o Beltrán? ¿Es Juana de Castilla la legítima heredera al trono o, simplemente, la Beltraneja?"

Enrique IV, mosqueado, deja heredera del trono de Castilla a su hermanastra Isabel, con los siguientes requisitos: Solicitar licencia real para su casamiento. Vulneró dos: el consentimiento del Rey y la

falsificación de la bula papal. Ante este hecho, Enrique IV anula su testamento, dejando como heredera a su supuesta hija: La Beltraneja.

Esta se casa con Alfonso V de Portugal. Muerto Enrique IV, se desencadena la guerra de Sucesión. Los feudales gallegos Pedro Prado de Cela (Conde de Lemos) y Pedro Álvarez de Sotomaior (Madruga)

defendieron las últimas voluntades de Enrique IV, luchando a favor de La Beltraneja. La influencia de los judíos consiguieron que los nobles de otros territorios se aliasen con Fernando e Isabel.

Accedieron al trono de Castilla, después de la guerra que sostuvieron entre los años 1475 al 1479 contra los partidarios de Juana, hija de Enrique IV hermano de Isabel. En 1479 muere Juan II de Aragón,

heredando Fernando. Lograron la unificación de Castilla y Aragón.

Reinaron hasta la muerte de Isabel, quedando Fernando como rey de Aragón. Su hija Juana, casada Felipe, duque de Borgoña y conde de Flandes, reinaron en Castilla.

Fernando nunca dejó de controlar el reino de Castilla; muerto prematuramente Felipe El Hermoso, declara incapacitada a su hija Juana (La loca) y reina en Castilla hasta su muerte en 1516.

El ensayo, en comentarios, Don Guillermo García de la Riega muestra su disconformidad con lo expuesto. No llega el testimonio de José Antonio Hurtado, y pone en entredicho el judaísmo en Colón. Una de las muchas opiniones sobre el oscurantismo en Colón. ¿Quién tiene la razón? A nuestro criterio, no se puede descartar a ningún escritor y menos llamarle escribano. Dejamos a su consideración el comentario de MABEL VILLAGRA: "¿Qué autores influyeron en Colón? Hernando Colón, en la biografía de su padre Cristóbal, señala las fuentes clásicas y medievales que indujeron al almirante a pensar que podría llegar a las Indias si navegaba hacia el oeste. Una de las más inspiradoras para el Almirante fue la obra "De Caelo"("De los Cielos") de Aristóteles, conocida desde el siglo IX en su traducción al árabe, y que contaba en su versión arábiga con abundantes anotaciones del geógrafo al-Mas´ûdî. En España, esta obra ya se conocía desde el siglo XII por los comentarios a ella que realizó Averroes (Ibn Rushd) de Córdoba.

Otra aportación indirecta de la cultura árabe llega a través del judío Abraham Zacuto, influenciado en sus trabajos por numerosos autores musulmanes como al médico ar-Razí o Razes, al astrólogo Ibn Rayal, latinizado Abenragel, a Azarquiel y a los dos ya mencionados Averroes y Alfargano, de los que también Colón era apasionado seguidor de sus teorías.

Abraham Zacuto es una de las dos principales fuentes de la que se nutren las ideas náuticas de Colón junto a otro astrónomo que también reelabora tesis astrónomicas de origen árabe y griego, el ítalo-alemán Johann Müller Regiomontano.

En 1486 parece ser que Zacuto y Colón se encontraron personalmente en Salamanca. Una primera vez como posible miembro del Consejo de Doctos Varones de la Universidad de Salamanca que evaluó el proyecto colombino. También allí, un amigo de Colón, José Vecinho, le pasó unas tablas astronómicas y le sugirió que las consultara con Zacuto, cosa que Colón pudo haber realizado. Incluso se dice que Zacuto le animó a no desistir en su proyecto de navegar hacia el Oeste".

Estos autores nos deleitan la gran aportación de los israelitas desde su abandono de su tierra, durante el reinado de Sargón II: "Las Diez Tribus Desaparecidas".

García Iglesias: "Antes del imperio romano, ya había comunidades hebreas en la Península Ibérica; estos asentamientos están narrados en los libros de los Macabeos (Siglo II a. C.). Los dos siglos anteriores a nuestra era, La Península se convirtió en el centro de las guerras púnicas: Roma contra Cartago, que dieron un nuevo giro a la historia del mundo. Vencida Cartago, Roma emergió convirtiéndose en gran imperio".

Siguen estos autores comentando los hechos históricos de los judíos en nuestros pueblos. Aibar Machmua: "Los judíos, descontentos con los visigodos, colaboraron con los invasores islámicos en su entrada en la Península y conquista de varias ciudades. Las tropas de Tarik, conquistadas Sevilla, Córdoba, Toledo, se desplazaron al norte; en poco tiempo sometieron a la mayor parte de la Península".

En ensayos anteriores, comentamos como los judíos ayudaron y financiaron a los reyes cristianos en la reconquista.

Reflejamos las fuentes que aseveran lo escrito: Pedro Aguado Bleye, Julio Caro Boria, Alberto Cazes, Antonio Dominguez Ortiz, Alicio Garcitoral; y otros, que los mencionaremos en el siguiente ensayo. Les animamos a su lectura.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: ¿Qué motivos o razones llevaron a los judíos el defender el centralismo, iniciado por Enrique IV, unificando los reinos de España? Es una vía apetitosa a investigar. Por lo expuesto, no cabe duda que fueron grandes artífices de que los Reyes Católicos unificaran España.

SEGUNDA: La presencia de los hebreos en la Península ha sido estudiada parcialmente. Van apareciendo vestigios que su paso por estas tierras, aportaron cultura y otros medios. Nos tradujeron las filosofías y ciencias de Averroes y Avicena.

TERCERA: ¿Por qué Fernando el Católico mostraba gran antipatía contra Colón? Un buen interrogante. Le dedicaremos unos ensayos a esta difícil temática.

CUARTA: ¿Por qué la Reina Isabel protegía y defendía a Colón? Hay grandes estudios de Consuelo Bueno Varela. Se comentarán.

REFLEXIONES: Hay escritores, historiadores que discrepan que Colón fuese de etnia hebrea, entre ellos Don Guillermo García de la Riega. En comentarios a nuestros ensayos, sus respetables opiniones no las encontramos que fundamentan el "no judaísmo en Colón". Si demuestra que no es judío, nuestras teorías de Colón Gallego se convertirán en un castillo de naipes y se tambalearían. Las teorías o estudios del Colón Gallego tienen como base el judaísmo en Colón: Casto Sampedro, Celso Garcia de la Riega, Alfonso Philippot, Manuel Doval y otros muchos. Le manifestaremos ciertos interrogantes:

¿Existió Susana Fonterosa, la presunta madre de Colón?

¿Fue Domingo de Colón, el Joven, el Padre de Colón?

¿Se pude afirmar que Susana y Domingo se casaron?

¿Tuvieron cinco hijos: Blanca, Juan, Cristóbal, Diego y Bartolomé?

Don Rodrigo Cota menciona en el Diario de Pontevedra el posible postulado.

¿Dónde nació Diego de Colón y cuándo?

¿Dónde nació Bartolomé de Colón y en qué año?

Al final expondremos otros interrogantes que son consecuencia de sus comentarios.

Pedro de Lorenzo y Macías.