Sedentario ocupado

Hace días que has entrado por la ventana de mi ordenador.

No paras de decirme que me quede en casa. No me lo digas más. Yo no he salido, como casi todos. ¿Tú no ves que es sorprendente el

comportamiento de la mayoría ?.

¿Te crees que no sabemos lo que pasa y lo que pueda venir ?. ¿ Acaso hemos embobado de repente?

No buscamos información como si fuéramos obsesos. Clasificamos la que nos llega, evaluamos porcentajes, estadísticas y desechamos la

que sobra, como la roca de la montaña que se deshace de la morrena.

Dirígete a otros, seguro que tendrás más éxito. No seas como el político que da el mitin para los que ya están convencidos. Si lograse que le apareciera uno más, cuanto alcanzaría.

No me mandes pasatiempos, estoy muy ocupado.

Vete. Sé respetuoso y evitaremos el contagio.