Homero González Gómez y la mariposa monarca

Tu nombre fue premonitorio. Tú lo hiciste épico.

No fue la mala suerte, imprudencia ni falta de responsabilidad. Fue el coraje, el compromiso y la pasión. Te mataron por amar una mariposa. La Mariposa Monarca. Te asesinaron los depredadores furtivos del bosque de Michoacán, México. Esos que probablemente digan que delinquen para dar de comer a sus hijos, o que se preguntan a quién le importa una mariposa. Los canallas, aunque carezcan de valores, siempre buscan refugio a sus atropellos. Nunca utilizan la forma recíproca en sus interrogaciones. Suelen ser prolíficos y sentencian sin dolor: "el que venga detrás, que arree".

Homero González Gómez, de 50 años, ingeniero agrónomo y un luchador incansable por defender el santuario de la mariposa monarca,

no pudo continuar su turbulenta labor de cuidado y puesta en valor de este espacio al que acudían turistas de diversas nacionalidades, para contemplar el bellísimo espectáculo de las generaciones invernantes de este hermoso lepidóptero. En su particular odisea no alcanzó Itaca; su viaje fue largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias.

Hasta España; en el sur peninsular y toda la Macaronesia insular ha llegado a asentarse esta mariposa de origen americano y "aliñas douradas" en ojos de Curros Enríquez. Yo la he visto en la Isla de Madeira revoloteando "donairosa" (otra vez Curros) sobre las flores de la asclepia. Planta, prácticamente, mononutricia de sus larvas. Primero dudé si era, luego supe que se trataba de un ninfálido por su vuelo planeante, lo que sin duda debe de aprovechar en sus largos desplazamientos migratorios. No había duda; era la monarca. Yo no llevaba cámara fotográfica ese día, menos mal que si la tenía mi buen amigo Jesús, quién la inmortalizó en esta preciosa fotografía de una hembra de mariposa monarca.

Las estadísticas muestran cifras anuales demasiado altas de criminalidad en Méjico. No debemos trastocar este dato sin rendir lealtad a todo un pueblo generoso, honrado y comprometido con el medioambiente.

Méjico está llevando a cabo desde, al menos la década de los setenta, normas y leyes de protección de la mariposa monarca, a veces de ámbito internacional, que le pondrían los colores faciales a otros países mucho más desarrollados y económicamente arrasadores.

2008, Designación como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO)

1986. Creación de la Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (16,110 ha)

2014. Creación de un grupo de trabajo integrado por México, Estados Unidos y Canadá para rescatar el proceso migratorio de la Mariposa

Monarca. Entre otros muchos más grados de protección y compromiso.

Homero: Navegando por el Océano Pacífico también se alcanza Itaca. Detente en los emporios de Fenicia, hazte con toda suerte de perfumes sensuales. Cuando huelas la flor de la asclepia, ten paciencia. Pronto verás sobre tu cuerpo posarse la mariposa monarca.

Gonzalo Sancho Blanco. Pontevedra, 11-02-2020

Fotografía: Jesús Sánchez Nebra. Isla de Madeira. Noviembre 2019.