Subvención GALP Pontevedra cabanas de aloxamento en Cabo Udra

Dende a Asociación Ecoloxista de Bueu Anduxía queremos amosar a nosa gran preocupación polo proxecto financiado polo GALP Ría de Pontevedra que consiste na construción de cinco "cabañas ecolóxicas mariñeiras" con destino a "aloxamento alternativo" en Cabo Udra, preto do Centro de Interpretación da Natureza. Segundo información da prensa.

Non comprendemos como o GALP aproba e subvenciona un proxecto de construción nunha zona protexida: declarada como ZEC (Zona de Especial Conservación) pola Xunta de Galicia e como ENIL (Espazo Natural de Interese Local) polo Concello de Bueu.

Consideramos que esta subvención do Fondo Europea Marítimo de Pesca a través do GALP (Grupo de Acción Local do sector pesqueiro da Ría de Pontevedra) é incompatible co grao de protección medioambiental que ten este espazo natural.

Non entendemos como estas construcións proxectadas poden poñer en valor o patrimonio cultural da zona. Nin tampouco o feito de que estes aloxamentos vaian sobre piares e simulen bateas, non impactarán no medio.

Por todo o anterior, solicitamos información sobre o citado proxecto de construción de cinco cabanas ecolóxicas mariñeiras en Cabo Udra financiado polo GALP Ría de Pontevedra.