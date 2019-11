Carta abierta al Presidente del Patronato de la Fundación Montecastrove

Entenderá que, hasta ahora, no haya sido Ud. mi interlocutor en el tema, pero, creyendo ser verdad lo publicado en prensa, me incluyo entre los que denomina "críticos (¿?)" y por ello me arrogo el derecho a responder, a mi manera, a sus declaraciones.

Y lo primero es poner en valor a las personas que de una manera u otra muestran su disconformidad con lo que ha sucedido en la última reunión del Patronato, jugadores de golf que solo desean que el campo esté en las mejores condiciones, dar y recibir un trato amigable en las instalaciones y mejorar éstas en la medida que se posible.

Han sido más de 70 jugadores/abonados los presentes en una reunión incomoda y a horas intempestivas y, por tanto, merecen un gran respeto por su parte, y no considerarlos "apenas medio centenar sobre una masa… de 800 abonados". Con esta afirmación comienza a notarse su completa, aunque sea normal, falta de conocimiento de la realidad del Campo de Golf.

Cuando habla de 800 abonados, ¿sabe cuantos de ellos juegan al menos una vez al año en el campo?, de estas 800 cuotas ¿conoce la distribución geográfica de los domicilios de sus titulares? ¿por Comunidades, por ejemplo? ¿y en que meses utilizan el campo? ¿Cuántas salidas se despachan fuera de julio/agosto según domicilio de los abonados? ¿cuántos jugadores son los habituales en torneos fuera de julio/agosto?

Los 70/90 jugadores abonados "críticos (¿?)", son quienes utilizan el campo todos los meses del año, son quienes ven de cerca cómo y quien trabaja todos los días, quienes conocen la realidad del campo en los meses duros y no solo en verano, cuando cualquier campo está bonito, por una simple cuestión climática.

Sus afirmaciones sobre incrementar el número de abonados (también es normal patinar en esto) permítame decirle causan risa cuando no lágrimas, entre los responsables de otros campos de Galicia, risa por desconocer completamente el número de socios/abonados/cuotas (llámele como quiera) del resto de los campos y lágrimas de envidia por disponer de un numero tan alto de cuotas mensuales fijas (y sobre este tema, mejor que todos estemos calladitos).

Desconoce y por lo que se ve le han informado y asesorado mal, las situación en que se encontraba el campo hace apenas 4/5 años, con los greenes impracticables en invierno, tees de salida destrozados (pares 3 y el del 13, más exageradamente), cortes de calles mal delimitados, bancos en salidas podridos, taludes en algunos bunkers destrozados, bunkers en muchos casos atascados y/o sin suficiente arena, y en cómo ha mejorado desde entonces (para los jugadores/abonados) el estado del campo. Quizá para Ud no sea un cambio significativo, pero si lo es, para cualquier jugador que se precie.

Usted habla de entrevistas individuales, convendrá conmigo que, si bien para algunos temas dispondrá de la capacidad suficiente, no la tiene para temas de mantenimiento de campos, análisis costos/gastos de un campo de golf, necesidades de inversión/renting de maquinaria de golf, utilización rendimiento de la cancha de prácticas de golf; aconsejarse de profesionales de golf, hándicaps bajos, (no de advenedizos, quizá con buena voluntad, pero nula experiencia), etc., sería lo suyo.

Por otra parte, ¿conoce Ud algún funcionario (puesto asegurado de por vida) que hable bien de su jefe/responsable (además, interino) que es quien lo obliga a realizar trabajos, presencia en el trabajo cumpliendo horarios, no usar móvil seguido, habiendo conocido a quien no le exige casi nada de esto?. Eso sí, la falta de calidad en el trabajo quienes la padecen son los "críticos (¿?)". Aquí todo el mundo sigue cobrando a fin de mes como si se hiciera todo bien.

Desde luego ya no entraré más que de pasada en los "cambios menores" (sic), que significan volver exactamente a donde estábamos (mal) hace cinco años, dirigidos a ese punto, por quienes ahora son repuestos. Obvia es la conclusión: ¿para volver a llevarnos a donde estuvimos y de donde hubo que salir a toda pastilla?

En algún momento habla del no cumplimiento de objetivos ¿conoce Ud los medios disponibles? ¿los palos en las ruedas que hubo que sortear? ¿Sabe Ud de los cambios del personal de mantenimiento empresa-Fundación? Y un largo etcétera.

En fin, esto se ha alargado mas de lo previsto. Porque, como decía al principio, no es Ud a quien debería hablar de todo ello, si no fuera, como he dicho, porque ha sido suya la salida a responder públicamente a quien no le ha preguntado, y me permito recordarle que Ud a mí no me representa en la Fundación.

Todas estas consideraciones deberían ser recogidas por mi representante en el Patronato, en este caso el presidente del Club Chan do Fento, y es a él a quien se dirige el movimiento de los "críticos(¿?)".

Saludos cordiales

Jaime Dobarro.

Vicepresidente de la Federación Gallega de Golf; directivo y presidente del comité de competición del Club Chan do Fento